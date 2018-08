Dall'addio di Joan Baez ai Dirty Fences, da Oxa a Ranieri: tutti i concerti a Roma

di Fabrizio Zampa

LUNEDI’ 6 AGOSTO





Rock/Joan Baez in concerto a Caracalla



Erano tre le grandi J degli anni Sessanta: Janis Joplin, Jimi Hendriz e Joan Baez. Joplin e Hendrix (che il vostro cronista ebbe, fortuna sua, il privilegio di vedere dal vivo) se ne sono andati a due settimane di distanza, la prima il 10 ottobre 1970 e il secondo il 18 settembre dello stesso anno, ma Baez, che ha 77 anni ed è una tosta newyorkese di Staten Island che ricordiamo fin dai tempi di Woodstock (1969) come folksinger, cantautrice, portavoce del pacifismo, dei diritti civili, della battaglia per l’abolizione della guerra nel Vietnam, nonché come partner di Bob Dylan, collaboratrice di mille star e persino del nostro Gianni Morandi (del quale ha cantato C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones) è ancora una volta presente all'appello.

L'ormai matura Baez rimane sulla breccia facendolo da vera regina, e forse solo le generazioni più giovani non la conoscono abbastanza bene anche se la sua vita e la sua carriera sono quasi una leggenda. Adesso, a più di mezzo secolo di distanza dalla stagione che l’ha resa famosa, e dopo la sua recente entrata nella Rock & Roll Hall Of Fame (aprile 2017), Joan ha deciso di salutare il grosso pubblico con un ultimo tour prima di smettere i suoi concerti. «Non vedo l’ora di dare concerti per presentare dal vivo il mio ultimo e bellissimo nuovo album, del quale sono davvero orgogliosa – dice la cantautrice – e voglio condividere questa nuova emozione con i miei fan storici e il pubblico di tutto il mondo, compresa tutta l’Europa».



Nei concerti, insieme ai suoi tanti successi, Baez propone il materiale di Whistle Down the Wind, il suo primo album inciso in studio da tanto tempo, registrato in soli dieci giorni a Los Angeles e prodotto da Joe Henry (vincitore di 3 Grammy Award) con interpretazioni di brani scritti nientedieno che da Tom Waits, Josh Ritter, Anohni, Joe Henry, Eliza Gilkyson, Mary Chapin Carpenter, Tim Eriksen. Stasera, a 60 anni di distanza dalla sua prima esibizione al Club 47 di Cambridge, Massachusetts (era il lontano 1958) e dal successivo debutto nel 1959 al Festival Folk di Newport, Rhode Island, dopo aver ricevuto una miriade di premi e di riconoscimenti (nell’ottobre 2011 le è stata conferita la prestigiosa Legion D’Onore, il più alto riconoscimento francese) e dopo decenni e decenni di live in mezzo mondo, l'eterna ragazza Joan sbarca stasera a Caracalla per darvi il suo addio. Che secondo noi è un arrivederci, perché una Joan Baez che se ne sta a casa è solo una pia illusione. O no?Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, ore 21Il lunedì è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa romana in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento a cura di(al completo di lezioni di tango a cura di) propone stasera la, formazione che viene da Budapest. E’ un’orchestra tipica di tango argentino, con sei musicisti (tre argentini e tre ungheresi) che vengono dal Teatro dell’Opera della città. Sono(violino),(bandoneon),(bandoneon),(violoncello),(pianoforte),(contrabbasso) e il vocalistVillage Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20Il trombettistae il pianistapresentano dal vivo Tandem, album e progetto che ripercorre e rilegge grandi canzoni e temi della musica internazionale, senza distinzione di genere: da Oh Lady Be Good di George Gershwin a Luiza di Antonio Carlos Jobim, dall’omaggio a Michel Legrand in una versione di Windmills of your Mind, al tema di Taxi Driver di Bernard Herrmann, a un omaggio a Nino Rota e alla sonorizzazione de Il Sorpasso fino a brani originali come Wide Green Eyes e Dizzy's Blues di Bosso e Goodness Gracous di Mazzariello. La loro collaborazione dimostra che ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono, come hanno fatto loro. Appuntamento di classe, da non perdere.Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della scuola, poi tocca al live di, concerto che porterà il pubblico nelle atmosfere dello swing frizzante e romantico del cosiddetto manouche francese. La band è formata dalla vocalist, dai chitarristie dal contrabbassista. L'evento è in collaborazione con, che si alterneranno a fine serata alla consolle.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Torna in scenacon un nuovo show che «è musica pura e segna il mio desiderio di ricominciare da zero». La vocalist lo definisce «uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto, lo spettacolo nel quale l’artista sale sul palco seguendo il percorso naturale della necessità del canto: come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così ho un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva, come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse». Divertitevi, se siete in vacanza da quelle parti.Villa Adele, Anzio, via di Villa Adele 9, info 391-2485602, ore 21Un mix di rock, garage, punk, power pop, country e altri ingredienti: è la proposta dei, ovvero il vocalist e chitarrista, il chitarrista, il bassistae il batterista, quattro musicisti newyorkesi, o meglio di Brooklin, che qualcuno definisce "un salto nel vuoto tra punk e heavy rock". Dal vivo hanno un sound molto personale, le diverse influenze si mescolano senza che nessuna abbia la meglio e creando un’energia inconfondibile. Il loro ultimo album Goodbye Love ricorda i Kiss, Cheap Trick e The Ramones ma ha una sua autonomia ben precisa. Scrivono tutti i loro brani e nei live sono una di quelle band che non ti mollano un istante.Lanificio 159, via di Pietralata 159°, ore 21E’ una bella idea quella di frugare nel grande repertorio dei primi musical e negli show della Broadway dimenticata. Ci pensa la vocalist, all’anagrafe, interprete che, come si usava una volta, è un’artista completa che canta, balla e intrattiene il pubblico con la sua voglia di riportare alla luce, e soprattutto al pubblico più giovane, un repertorio retrò oggi tutto da scoprire. In scaletta brani indimenticabili di musical come New York New York, Life is a Cabaret, Big Spender, All that Jazz, fino ai classici dello swing americano come L.o.v.e., Sing Sing Sing, Lady is a Tramp e così via. Al suo fianco c’è la, ovvero(pianoforte),(sassofoni e clarinetto),(contrabbasso) e(batteria).Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Jazz & funk con il nuovo progetto del batterista, che insieme alla sua band propone una serie di brani che guardano al futuro. Con trent’anni di carriera alle spalle, figlio del compositore Franco, insegnante in scuole di musica come il Saint Louis, reduce da numerose permanenze negli Stati Uniti, autore di libri e metodi per batteristi, già partner di decine di star italiane e straniere, è in concerto conal sax,alle tastiere,al basso ealla chitarra. E alla serata parteciperà il vocalist romanocon un tributo dedicato al cantante americano Gino Vannelli.Parco Schuster, via Ostiense 182, ore 21.30Il trio del pianista, conal contrabbasso ealla batteria, propone un viaggio nell’epoca d’oro del jazz americano, composizioni di George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern e Irving Berlin che ancora oggi rappresentano un enorme patrimonio artistico. Con Biseo, che ha collaborato con grandi musicisti internazionali e italiani e ha scritto, diretto e strumentato la musica di varii film, come La Carne e La Casa del sorriso di Marco Ferreri, Storia di una capinera di Franco Zeffirelli e L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, a dare voce al trio c’è. La giovane cantante francese è figlia del pianista e trombettista Jean-Sébastien Simonoviez, è cresciuta nella musica e quando aveva solo 4 anni era con il padre a un concerto del batterista Elvin Jones, che la vide tenere il tempo col ritmo giusto e a fine serata le regalò le sue bacchette, che ancora conserva.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Torna in concerto il sassofonista finlandeseinsieme al suomade in Italy, conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. Annata 1964, ha una lunga carriera alle spalle, ha suonato in mezzo mondo, è spesso in Italia e stasera, al sax soprano e al sax alto, offre un live che affianca brani originali e standard.Gregory's by the River, Lungotevere Castello, sotto Castel S.Angelo, ore 22L’arpista, all’anagrafe, è una giovane musicista che ha suonato in orchestre sinfoniche con direttori famosi come Riccardo Muti e con artisti pop come Mika, Mario Biondi e Ron, nell’estate 2015 ha cominciato a portare il suo repertorio rock nelle piazze italiane e europee, ha aperto i concerti di Goran Bregović e di Gegè Telesforo all’Atina Jazz Festival, è stata invitata allo Sherwood Rock Festival di Padova, a Festambiente di Grosseto, al Festival Mondiale dell'Arpa a Rio De Janeiro e così via. Con i suoi arrangiamenti fra rock e progressive suona brani che vanno dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Nirvana a Bruce Springsteen, David Bowie, Sigur Ross, ed è riuscita a far conoscere l'arpa a un pubblico più vasto e a farsi amare nel mondo del rock. Stasera, per Notte di note, presenta live il suo album intitolato Arpa Rock (nel quale non manca la giusta dose di elettronica) insieme a, giovane promessa del pianismo internazionale.Villa Adele, Anzio, via di Villa Adele 9, info 391-2485602, ore 21La, fondata dal chitarristae dal sassofonista, ha in repertorio brani scritti per le grandi orchestre e canzoni americane della prima metà del novecento. E’ una formazione di nove elementi, che accanto a Ottaviani e Bonelli vede(tromba e flicorno),(sax contralto),(sax tenore),(trombone),(pianoforte),(basso) e(batteria) nonché la vocalist romana. In scaletta brani resi celebri da Duke Ellington, Count Basie, Lester Young, Billy Strayhorn, Neil Hefti e così via. Il progetto GOMB nasce dalla passione per la dimensione orchestrale della musica e dalla volontà di pagare una sorta di debito artistico ai grandi arrangiatori e compositori del passato, il tutto con lo spirito e l’energia che solo il jazz è in grado di trasmettere.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Essendo agosto molti di voi saranno in villeggiatura e se siete dalle parti di Grosseto torna FestAmbiente, il festival che Legambiente propone da trent’anni e che stasera prende il via a Rispescia, nel cuore del Parco Nazionale della Maremma, in una sorta di cittadella ecologica di tre ettari in mezzo al verde dove ci sono concerti e altre iniziative, e per quanto riguarda la musica vi ricordiamo che luci e impianti d’amplificazione usano energia pulita. Apre l’edizione 2018 il gruppo rock toscano: on the road dal lontano 1993, la band è una vera maestra del live e festeggia il suo quarto di secolo di carriera. Il chitarrista e vocalist), i chitarristi) e), il tastierista), il bassista), il batterista) e il trombettista e percussionista), formano uno dei gruppi più interessanti, vivi, energici e allegri della scena.Il loro traguardo è la ricerca della felicità, il loro slogan molto semplice: «Siamo per la rivalutazione dei rapporti umani e dei miscugli razziali e culturali. Lottiamo per un mondo a misura di donna e di bambino, e per vedere un giorno trionfare allegria e gentilezza». Con tredici album alle spalle (l’ultimo, L’improbabile del 2014, parla di vicende contemporanee e di protagonisti della nostra storia e offre 13 brani, l’ultimo dei quali, Tutto andrà bene, merita un Oscar per il suo ottimismo) Bandabardò ha in scaletta anche il suo nuovo singolo Se mi rilasso collasso (è l’ultima versione dello storico brano Beppeanna, del 1998), stavolta inciso con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22Peril termine malìa significa magia, incantesimo, fascino, seduzione ed è presente nel testo di Te Voglio Bene Tanto Tanto, uno dei brani più noti che ha interpretato. Il vocalist, attore e showman partenopeo introduce così il suo progetto Malìa napoletana, che l’anno scorso ha inaugurato UmbriaJazz. Il fatto che Ranieri ami da sempre il jazz non è una novità, e in questa nuova edizione del concerto, che si replica nell'attuale tour estivo, offre un viaggio nei grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con una band formata da alcuni dei migliori musicisti italiani che faranno rivivere la atmosfere dei favolosi anni 50 e 60: sono il trombettista e flicornista, il sassofonista, la pianista, il contrabbassistae il batterista, come dire una band coi fiocchi.Villa Adele, Anzio, via di Villa Adele 9, info 391-2485602, ore 21Un piccolo viaggio nello swing della Jazz Era, quel ricco periodo che va dagli anni 20 agli anni 40: lo offre il sassofonista, uno dei massimi esperti del jazz d’epoca e del repertorio di Bix Beiderbecke, storico trombettista. E’ in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22sono la formazione di hot jazz più giovane d’Italia: una band specializzata nel repertorio delle big band americane e europee che suonavano fra gli anni ’20 e gli anni ’30. Il loro repertorio spazia dai classici a brani meno noti, con arrangiamenti d’epoca e strumenti vintage come il sax basso, il c-melody sax, il clarinetto di metallo e il violino di stroh. Sono in tanti: la vocalist(violino e violino stroh),(tromba e cornetta),(clarinetto),(sax tenore, piano, clarinetto),(sax alto, c-melody sax, clarinetto),(trombone, violino, ukulele),(piano, clarinetto, sassofoni dall’alto al basso, cornetta),(banjo e chitarra),(tuba, basso, batteria) e(batteria, percussioni, washboard). Sono bravi e sul palco hanno addirittura stand di legno come quelli delle orchestre d’annata.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Il metodo di, straordinario vocalist catanese in concerto stasera a FestAmbiente, è rimasto sempre lo stesso: «Alla base di tutto c’è una grossa condivisione con i musicisti. La mia forza è lavorare insieme con loro: vedo un brano, lo penso, lo condivido, lo confronto. Ho sempre fatto così, l’energia viene da un rapporto molto paritario, e fra noi basta uno sguardo per capirci. Insomma, faccio all’americana: giro, lavoro, suono», dice. Con la sua voce black, roca, calda e profonda che si muove fra soul, jazz, rhythm & blues e funk, Mario è in tour con i suoi hit e il materiale dell’ultimo album Brasil, nel quale offre brani inediti e rivisitazioni di canzoni del paese sudamericano. Nel tour (doveva venire a Roma il 17 maggio ma la data è stata rinviata) sarà affiancato da una folta band, conalla tromba,al sax,alle tastiere,alle chitarre, percussioni e flauto,alle chitarre, percussioni, piano,al basso ealla batteria, più le voci diFestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22Era un mix di jazz americano e italiano quello che mezzo secolo fa offriva Fred Buscaglione con la sua band, gli Asternovas, e lo stesso fa la formazione che stasera offre un tributo al vocalist e bandleader scomparso nel lontano 1960, a soli 38 anni, quando all’alba, di ritorno da una serata in un night romano, si scontrò a bordo della sua Ford Thunderbird rosa con un camion carico di tufo. A ripescare le sue canzoni, da Eri piccola così a Che bambola, Whisky facile, Non partir, Guarda che luna, Una sigaretta, Il dritto di Chicago, Noi duri, Teresa non sparare e così via pensano il vocalist, attore e trombettistacon il pianista, il contrabbassista, il chitarristae il batterista. Serata piacevolissima.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Gli, storica e instancabile band bolognese che ha affiancato per anni e anni Lucio Dalla e che è sempre in tour, vi aspetta nel Parco della Maremma. Il vocalist e tastierista, il chitarrista Andrea Fornili, il bassistae il batteristapropongono live i loro successi e una selezione dei brani che hanno inciso in ben 15 album, l’ultimo dei quali è Miss nostalgia del 2016, anno in cui il gruppo ha vinto il festival di Sanremo con Un giorno mi dirai. Dopo il concerto c’è una performance del gruppo, band nata nel 2010 per creare uno scambio culturale tra il Togo e l’Italia: in scaletta musiche del paese africano con strumenti della tradizione e danze che nel continente sono preghiera, seduzione, passione, terapia ma anche divertimento.FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22

