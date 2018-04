Concerto di violoncelli per la donna di cuori

di Enrico Gregori

Gli sceneggiati televisivi a cavallo tra gli anni 60 e 70 sono stati spesso il lancio ideale per canzoni destinate al grande successo. E' il caso di Centomila violoncelli che Italo Janne cantava come sigla de La donna di cuori.



Già chitarrista con Patty Pravo, Janne Verso la fine degli anni 60 si trasferisce momentaneamente a Roma ove conosce i maestri Bruno Zambrini e Gianni Meccia che nel 1969 gli schiudono la via del successo con il loro pezzo intitolato Centomila violoncelli, che entra nella hit-parade e viene adottato come sigla dello sceneggiato RAI La donna di cuori con Ubaldo Lay nei panni del tenente Sheridan.



Nel 1976 la svolta: Italo Janne scompare ed al suo posto nasce Jerry Mantron. Supersonic Band è il suo più grande successo, edito dalla Pull, vanta 16 settimane in Hit-parade con 400.000 copie vendute: questa canzone è considerata forse a ragione il primo esempio di disco music italiana. Nel 1987 giunge quarto a Sanremo con Io amo, brano cantato da Fausto Leal. Attualmente vive a Venezia, e continua la sua produzione discografica.





