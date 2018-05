Concertone primo maggio, via con il monologo dello Stato sociale: «Mi sono rotto»

È Lo Stato Sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la piazza romana, alla quale si può accedere solo attraverso 4 varchi controllati dalle forze dell'ordine. Stringenti le misure di sicurezza.





Sono sempre loro dunque i ragazzi de Lo Stato Sociale, ad agitare le acque del Concertone. Tre anni fa scatenarono lo polemica per un bacio omosessuale in difesa dei diritti civili, l'anno scorso se la presero con Matteo Salvini e il ministro Poletti, quest'anno nel mirino della band bolognese - alla quale è stata affidata l'apertura della manifestazione - sono finiti la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Cordero di Montezemolo, Giacinto della Cananea, le spese militari, la formazione del nuovo governo, il lavoro senza diritti. Rivisto e adattato per l'occasione il brano «Mi sono rotto il c....», che nel 2015 fu escluso perché conteneva la parolaccia, che quest'anno è stata decisamente sdoganata.«Prima dei vitalizi sarebbe giusto tagliare i vostri cognomi - grida alla piazza il frontman Lodo Guenzi, che è anche conduttore della lunga maratona con Ambra Angiolini -. Mi sono rotto che odiamo i neri e amiamo i gattini, che è sempre colpa degli immigrati, che mia mamma dopo trent'anni a Bologna è sempre la marocchina. Mi sono rotto della formazione del nuovo governo, che lo faccio con la Lega, con il Pd ma senza Renzi, con Berlusconi, lo faccio con Casa Pound ma giuro senza il Duce. Mi sono rotto di viva il lavoro, ma senza i diritti; di viva i profitti, ma senza tasse».Piazza gremita da migliaia di ragazzi, che non si sono fatti scoraggiare dalle misure di sicurezza (solo quattro i varchi per accedere alla piazza, ma a metà pomeriggio la situazione non presentava grossi problemi) e dal tempo, tra nuvoloni neri e timidi raggi di sole. Premiata la scelta degli organizzatori di chiamare sul palco i giovani artisti della scena musicale italiana. Ma la vera star tra il pubblico è Giovanna, più volte citata dal palco: una arzilla signora che ha conquistato, senza mollarla, la prima fila insieme alla figlia.Tra i più applauditi del pomeriggio Gazzelle e Frah Quintale. Ma l'attesa è tutta per stasera quando arriveranno Gianna Nannini, Sfera Ebbasta, Max Gazzè, Ermal Meta, Carmen Consoli. A mezzanotte ci penserà a chiudere il dj set di Fatboy Slim. Tra un brano e l'altro, non mancano i messaggi legati al lavoro. Ambra legge un brano di Steinbeck, tratto da Furore del 1939 («Dove c'è lavoro per uno, accorrono in cento (...). E questo, per taluno, è un bene, perché fa calare le paghe rimanendo invariati i prezzi. Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù». «Ancora molte persone sembrano figlie di questi tempi - ha commentato la presentatrice -. Nel 2018 dovremmo partire dalla dignità».«Lo facciamo sempre nei live e anche qui ho voluto mantenere una sorta di voglia di sovversione, un invito a reagire». Francesca Michielin spiega così perché appena prima di intonare il brano Vulcano si sia sentita la frase «Vaff.... Vaff... a te». «È una citazione dal film La 25/a ora - spiega la giovane cantante -. Un modo per darsi una scossa. E io lo considero un modo per mandare a quel paese le istituzioni. Il primo maggio è una ricorrenza importante. Si è fatto molto, ma ci deve essere lo stimolo a fare ancora di più».«Non ci interessava la polemica, la nostra era solo una battuta sui cognomi, non sulle persone. Non l'ho trovata particolarmente fuori luogo», ha detto Guenzi prova a spegnere sul nascere il vespaio che il brano «Mi sono rotto il c....» ha scatenato. «La volgarità è una cosa diversa dalla scurrilità. La prima non necessariamente coincide con le parolacce e la seconda può anche esprimere dei concetti», aggiunge l'artista che al Concertone è anche nella doppia veste di presentatore. Tre anni fa la stessa canzone, in scaletta in prima serata, non passò la censura della Rai. Oggi è andata alle 15. «Si aprono spazi di libertà, anche nella scelta del cast. E credo che sia molto più utile forzare i limiti in maniera intelligente per arrivare ad un altro livello. Non serve a nessuno arrivare qui e calarsi i pantaloni». Lodo si è anche intrattenuto per alcuni minuti con il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina. «Gli ho chiesto un pronostico sulla data per il nuovo governo. Mi ha dato un termine vago che non vi rivelerò».Tre anni fa, su quello stesso palco, il gruppo bolognese era stato costretto, dagli organizzatori e dalla Rai, a rinunciare a esibirsi con quel brano, perché in fascia protetta non era stato ritenuto accettabile l'uso della parolaccia contenuta nel titolo e nel testo. La loro presenza fece comunque discutere dopo il divieto di portare sul palco insieme a loro sei coppie: due eterosessuali, due gay e due lesbiche per un lungo bacio durante l'esibizione, a sostegno dei diritti civili. L'unico bacio fu quello tra due componenti de Lo Stato Sociale.

