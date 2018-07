Da James Taylor & Bonnie Raitt a Sting & Shaggy, da Mannarino a Bregovic dal 23 al 29 luglio

di Fabrizio Zampa

Il cartellone completo degli concerti a Roma dal 23 al 29 luglio.



Lunedì 23 luglio

Cantautori/James Taylor a Caracalla con Bonnie Raitt

You’ve Got a Friend (scritta da Carole King per il suo album Tapestry del 1971 e incisa e resa celebre nello stesso anno da James Taylor nell’album Mud Slide Slim and the Blue Horizon, è un pezzo di storia della canzone d’autore made in Usa e un pezzo di memoria di chi ha vissuto quel periodo e persino di chi ha visto Taylor cantare quel brano 47 anni dopo, insieme a Giorgia, all’ultimo festival di Sanremo.

Con settant’anni compiuti il 12 marzo, 6 Grammy Award alle spalle, 100 milioni di dischi venduti, un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame, Taylor torna a Roma con una band formata da alcuni dei migliori musicisti americani, dal batterista Steve Gadd al chitarrista Mike Landau, da Luis Conte (percussioni) a Kevin Hays (piano e tastiere), Walt Fowler (ottoni e tastiere), Jimmy Johnson (basso), Lou Marini (ottoni), Andrea Zonn (voce e violino) e le voci di Kate Markowitz e Arnold McCuller. E con lui, che proporrà i suoi hit, da Carolina in My Mind a Fire and Rain, Sweet baby James, Don’t let Me be Lonely Tonight e via di questo passo fino ai brani dell’album Before This World, uscito nel 2015 a distanza di 13 anni dal precedente, ci sarà anche una vecchia amica di lunga data.

E' Bonnie Raitt, la cantautrice californiana (non molto conosciuta in Italia ma famosa negli Stati Uniti) che si muove fra country e blues, ha un anno meno di James, è in tour con il suo ventesimo cd Dig In Deep e apre la serata per poi unirsi a Taylor in qualche più che prevedibile duetto.

Terme di Caracalla, ore 21





Reggae/Almamegretta e Africa Unite a Parco Schuster



Vi aspetta un bel viaggio in trent’anni di musica con un live che mette finalmente fianco a fianco i due massimi esponenti italiani del dub e del reggae, cioè gli Almamegretta e gli Africa Unite.

I primi (il vocalist Raiz, Gennaro T alle percussioni, Pier Paolo Polcari alla console e Albino D’Amato ai dubs) on the road dal 1991 a Napoli, già insieme a tante star, dai Massive Attack a Pino Daniele, hanno sempre offerto un ideale e pratico connubio tra la cultura mediterranea e partenopea e una ritmica dub, con brani di forte connotazione popolare, spesso in dialetto napoletano, e una scelta etnico-tribale che li ha fatti diventare depositari e testimoni della cultura musicale dub. Il loro ultimo album è NN DUB e contiene remix di Adrian Sherwood, Dennis Bovell, Gaudi, Vibronics, Lee Scratch Perry, Manasseh, Mario Conte, Dj Khalab & Mess Morize, Paolo Baldini.

Quanto agli Africa Unite, fu nel 1981, dopo la tragica scomparsa di Bob Marley, che Bunna e Madaski formarono quella che oggi è la band reggae italiana più longeva. La fedeltà a Marley è il manifesto artistico dei gruppo, che combina puro reggae con dub e elettronica. In trent’anni hanno dato più di duemila concerti in Italia e all’estero, hanno inciso 100 album, due dei quali live, e il loro obiettivo è la deliberata e coerente scelta di affrontare, in italiano e inglese, tematiche sociali senza pudori o inibizioni, con un linguaggio diretto e sempre accompagnato dall’allegria del reggae. Che accidenti volete di più?

Parco Schuster, via Ostiense 182, ore 21.30





Jazz/Il sestetto di Vijay Iyer in concerto



Il compositore e pianista Vijay Iyer, candidato al Grammy, è uno dei pianisti più interessanti di oggi: nominato artista dell’anno dalla rivista DownBeat per quattro volte (nel 2012, nel 2015, nel 2016 e nel 2018), ha 47 anni, è figlio di immigrati dall’India arrivati negli Stati Uniti negli anni ’60, ha cominciato con il violino, poi è passato al pianiforte, nel frattempo si è laureato in matematica e fisica alla Yale University, insomma è un personaggio con tutte le carte in regola. Con lui, al pianoforte e al Fender rhodes, ci sono Graham Haynes (tromba, flicorno, elettronica), Steve Lehman (sax alto), Mark Shim (sax tenore), Stephan Crump (contrabbasso) e Tyshawn Sorey (batteria). L’ultimo album di Iyer, Far From Over, è appunto in sestetto, e il pianista ha anche scritto musica per orchestra, per film, per teatro e per progetti audiovisivi.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Elettronica/Kruder & Dorfmeister sul palco a villa Ada



Kruder & Dorfmeister, cioè i dj austriaci Peter Kruder e Richard Dorfmeister, sono i padrini della scena musicale elettronica di Vienna. Universalmente noti per le loro produzioni e per i loro remix d’avanguardia, hammo trionfato nelle vendite dei dischi: il loro DJ Kicks e l’album capolavoro The K&D Sessions hanno entrambi superato il milione di copie nel mondo e sono veri dischi cult, oggetti ora da collezione. Peter e Richard mescolano uno stile stravagante e un groove sensuale, ormai i loro lavori sono dei superclassici di due maestri seguiti da una e più generazioni di beat makers che seguono l’approccio senza tempo e sempre sperimentale che entra nell’anima dell’ascoltatore. Se non vi basta non vi resta che andare a sentirli e ballare con la loro musica.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Rock/I King Crimson al Roma Summer Fest



Seconda data di una delle band che hanno fatto la storia del progressive rock: è quella degli inglesi King Crimson, che nel corso della sua lunga carriera ha influenzato e ispirato molti artisti contemporanei. Con ben tre batteristi, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey, e con il ritorno del poli-strumentista Bill Rieflin alle tastiere, Robert Fripp, chitarrista e fondatore originale, spiega che questa «formazione a doppio quartetto farà probabilmente più baccano del solito». A completare la line-up sono il chitarrista e vocalist Jakko Jakszyk, il bassista e membro di lungo corso Tony Levin e il sassofonista e flautista Mel Collins, che è stato un pilastro dei King Crimson dal 1970-1972. Lo show dura tre ore e offre materiale di tutti i periodi della storia della band, incluse sei tracce storiche che i Crimson non hanno mai suonato live prima, insieme ad arrangiamenti di alcuni classici del gruppo, diversi pezzi nuovi e ovviamente i brani scritti per l’organico a tre batterie. «La musica è nuova in qualsiasi momento sia stata scritta», dicono sorridendo i musicisti.

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Tango/Celimontana diventa una milonga



Il lunedì è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa romana in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento è a cura di Il Principe e dj Vargas, al completo di lezioni di tango a cura di Santiago Castro e Francesca del Buono.

Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20





MARTEDI’ 24 LUGLIO





Musica/Goran Bregovic, tre lettere a Villa Ada



L’ha presentato qualche mese fa al Parco della Musica con una foltissima formazione, ma adesso torna (e non poteva mancare) il compositore, bandleader e grande musicista bosniaco Goran Bregovic, che dopo il precedente album Champagne for Gypsies ha aspettato cinque anni per tirarne fuori uno nuovo: è Three Letters from Sarajevo e lo ripropone live stasera con la sua Wedding and Funerals Band. Il progetto gira intorno al tema oggi particolarmente coinvolgente della diversità religiosa e della coesistenza pacifica, e Goran (chitarra, sintetizzatore, voce) racconta i problemi e il melting pot di casa sua. «Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera, l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani - dice. - Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E io mi sento anche un po’ gitano, probabilmente perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere “da gitano”, come diceva lui».

Il progetto di Bregovic è la storia di Sarajevo, che con le sue tante credenze e identità e con i suoi paradossi ha ispirato ogni nota e parola dell’album, al quale per l’occasione hanno partecipato voci straordinarie come quelle di Bebe, Riff Cohen, Rachid Taha, Asaf Avidan. Goran ti fa nascere subito una domanda: come si fa a mettere insieme una così grande varietà di stili e tecniche senza perdere la propria identità? E’ il punto interrogativo che viene fuori ogni volta che lo vedi su un palcoscenico in una veste diversa, con formazioni sia piccole che grandi e con musiche che si rivolgono al mondo senza distinzioni di sesso, di razza, di età, di credo o di religione. Goran è geniale, e quindi non ve lo perdete (in scaletta ci sono anche i suoi tanti hit) perché con lui è sempre difficile immaginare quello che farà, e alla faccia di tutte le previsioni i suoi live sono sempre sorprendenti.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/Dee Dee Bridgewater live con la sua band



Che dire di Dee Dee Bridgewater se non che oggi è una delle ultime grandi dive sulla scena del jazz internazionale, che le sue sfumature toccano magistralmente la black music, il soul, il rhythm & blues e tanti altri generi, e che ascoltarla dal vivo è un’occasione speciale? Nata a Memphis, Tennessee, 68 anni compiuti a maggio, Dee Dee ha cantato tante volte in Italia, ha alle spalle una discografia imponente, ha vinto tre Grammy Award (due volte per il suo tributo a Ella Fitzgerald, Dear Ella, e nel 2011 per l’album dedicato a Billie Holiday, To Billie With Love From Dee Dee), ha lavorato con tutti, dalla big band di Thad Jones e Mel Lewis a musicisti come Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins, e stavolta è in tour per far conoscere il progetto Memphis… Yes, I’m Ready, un omaggio alla sua città natale e ai maestri della musica afroamericana come Al Green, Otis Redding e B.B. King. Accanto a lei suona una ricca formazione: Barry Campbell al basso, Dell Smith al pianoforte e organo, Charlton Johnson alla chitarra, il sassofonista Bryant Lockhart, il trombettista Curtis Pulliam, le voci di Sharisse Norman e Shontelle Norman Beatty, e Carlos Sargent alla batteria. E' una performance assolutamente da non perdere.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Swing al Village Celimontana



Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della scuola Swinghaus, poi concerto dei Jazz Vipers: sono la vocalist Lara Luppi, il chitarrista Gino Cardamone, Giuseppe Talone al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria, formazione più che collaudata.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21





MERCOLEDI’ 25 LUGLIO





Hip hop/Il rap Nitro live a Villa Ada



S’intitola No comment l’ultimo album del rapper Nitro, all'anagrafe Nicola Albera, venticinquenne della provincia vicentina, seguitissimo sui social e già conosciuto per la sua abilità nel freestyle: il cd offre tredici tracce che sono la fatica più recente di un giovane che ha fatto tante esperienze, soprattutto quelle con la Machete Crew, collettivo sardo hip hop tra i più trasversali che lo ha affiancato tre e due anni fa nella presentazione live dell’album Suicidol. «No comment è un disco in cui sono uscito un po’ fuori dal discorso dell'io: ora guardo fuori da me stesso, fuori da una persona che spero stia diventando adulta. Siamo in continuo cambiamento e in continua evoluzione, senza forzature», spiega il rapper famoso per la sua lingua tagliente, il cui attuale obiettivo è dimostrare di aver conquistato una certa maturità. I suoi lavori sono tutti dischi d’oro e di platino e già in precedenti occasioni (quasi sempre sold out) erano al suo fianco colleghi come Fabri Fibra, Rocco Hunt, Noyz Narcos, Madman e la sua crew.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Musica/Burt Bacharach in concerto a Ostia Antica



Walk On By, Do You Know the Way to San Josè, A Look of Love, Anyone Who Had a Heart, I Say a Little Prayer: sono alcuni dei brani che Burt Bacharach, 90 anni compiuti il 12 maggio scorso, ha scritto per star come Dionne Warwick, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, i Beatles, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters, Luther Vandross, Dusty Springfield, nonché per jazzisti come Stan Getz, Cal Tjader e Wes Montgomery. Ha vinto un mare di premi tra i quali cinque Grammy Award, ha venduto 100 milioni di dischi e il suo arrivo a Roma è l’ennesima dimostrazione dell’energia e della voglia di continuare a fare musica di un esercito di grandi vecchi che continuano a piovere in Italia, più vispi che mai. Bacharach, americano di Kansas City, ancora una volta in concerto con la sua band, ha una scaletta che comprende decine di brani che in buona parte gli ascoltatori di ogni età conoscono bene e che, magari, anche stavolta canteranno in coro con i musicisti.

Teatro Romano di Ostia Antica, viale dei Romagnoli 717, ore 21





Rock/Mannarino a Capannelle L’Impero crollerà



«Il tribuno che canta la voglia di libertà»: così è stato definito il cantautore romano Alessandro Mannarino, per tutti Mannarino e basta, che dopo l’album dal vivo Apriti Cielo Live è tornato con un nuovo progetto, L’Impero crollerà, che ha già presentato in un lungo e affollatissimo tour. E stasera a Capannelle offre l’ultimo live della stagione, uno show unico e particolare intitolato Apriti Cielo Il Gran Finale, che vedrà Mannarino insieme a una band formata dai musicisti di Apriti Cielo (tour e album del 2017), di Roma Rio (lo speciale dell’anno scorso idealmente sull’asse Roma-Brasile) e di L’Impero Crollerà, tutti insieme per ricreare il fronte sonoro di quelle esperienze, in una giornata che partirà nel pomeriggio con sorprese non ancora svelate.

«Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia, ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare», diceva Mannarino del progetto nato da un musicista coraggioso come lui, adorato dai ragazzi di mezza Italia, e tornato con un concept tour pensato per una dimensione più intima e per offrire uno show inedito al pubblico che segue la sua continua evoluzione. La parola impero è presente in varie canzoni: è un simbolo ma anche una metafora di quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Che sono belle, ti catturano, hanno un’energia incredibile e sono lo specchio di ciò che moltissimi pensano. Insomma, prima che Alessandro si metta al lavoro per i prossimi progetti, l’appuntamento di stasera è da non perdere. «Un mio concerto non va visto, va vissuto», dice lui, e ha perfettamente ragione.

Rock in Roma, Capannelle, via Appia 1245, ore 21.45





Jazz/Tawno Trio, da Boston, in concerto

I TanoTrio sono una band nata a fine 2016 a Boston, e ne fanno parte Daniele Germani al sax alto, Stefano Battaglia al contrabbasso e Juan Chiavassa alla batteria. Il loro è un jazz dalla forte influenza melodica ma anche vicina al free e alla musica classica contemporanea sia europea che statunitense, e i tre suonano brani originali e standard della tradizione che spaziano da John Coltrane a Wayne Shorter e Ornette Coleman. Con loro sono sul palco due special guest. Il primo è George Garzone: nato e cresciuto a Boston, di origini calabresi, viene considerato uno dei migliori sassofonisti al mondo, si è diplomato al Berklee College of Music, ha elaborato un sistema improvvisativo denominato "approccio triadico cromatico”, ha collaborato con Joshua Redman, Branford Marsalis, Kenny Barron, Danny Gottlieb, John Patitucci, Bill Stewart, Joe Lovano, Gary Peacock, Cecil McBee, Dave Holland e tanti altri. Il secondo è Leo Genovese, eccellente pianista argentino classe 1979, una delle rivelazioni del jazz degli ultimi anni: ha tre album a suo nome: Haikus II, Unlocked e il più recente Seeds.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardatina 55, ore 21





Jazz/Aristogattoni e Gemelli di Guidonia



Musicabaret, stasera al Village: dal mainstream al funky, al soul e allo swing con la band degli Aristogattori (Gianluca Galvani alla cornetta, Gian Piero Lo Piccolo al sax e clarinetto, Stefano Scartocci al piano, Renato Gattone al contrabbasso e Gianluca Perasole alla batteria) e con il gruppo vocale dei Gemelli di Guidonia, ovvero Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino. Tutti bravi e divertenti.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





Cantautori/Momo live al Parco Schuster



La cantautrice abruzzese Momo, all’anagrafe Simona Cipollone, ha trovato la sua casa a Napoli e arriva al completo della sua band (formata da musicisti che vengono da mezza Italia) per un concerto nel quale propone buona parte del suo repertorio insieme alla pianista Federica Principi, alla fisarmonicista Desireè Infascelli, al contrabbassista Daniele Ercoli e al percussionista Giulio Caneponi. Simona, finalista a Musicultura nel 2011, ha firmato Freddo, La spazzatura, Che bella gente, Fondanela, e canta anche i brani del suo nuovo album La casa di Momo.

Parco Schuster Via Ostiense 182, ore 21





GIOVEDI’ 26 LUGLIO





Rap/Fabri Fibra, Fenomeno a Rock in Roma



Marchigiano di Senigallia, vero nome Fabrizio Tarducci, 42 anni a ottobre, Fabri Fibra ha pubblicato nel marzo 2017 il suo ultimo album Fenomeno, che ha già avuto milioni di ascolti in streaming su Spotify, e al quale hanno collaborato la band Thegiornalisti di Tommaso Paradiso, lo scrittore Roberto Saviano, i colleghi in hip hop Bassi Maestro e Laïoung, cioè Giuseppe Bockarie Consoli. E stasera il rapper e producer torna in palcoscenico con Le Vacanze Tour, nel quale propone i suoi maggiori successi e i brani di Fenomeno, come Stavo Pensando a te, Pamplona, nonché Nessun aiuto e Ringrazio, nei quali Fabri analizza il suo rapporto difficile con la famiglia, specie con il fratello, il cantautore Nesli. E’ un disco vendutissimo, ha avuto una nuovissima versione (intitolata Fenomeno - Masterchef Edition, è uscita lo scorso novembre) e il live di oggi è una buona occasione per riascoltare i brani che hanno fatto la storia del rapper. Vi coinvolgerà, com’è sempre successo in tutte le sue performance.

Rock in Roma, Capannelle, via Appia 1245, ore 22





Reggaeton/Daddy Yankee live a Fiesta



Torna a Roma l'icona del reggaeton, il portoricano Daddy Yankee, nome d’arte di Ramon Luis Ayala Rodriguez, l’artista latino più ascoltato a livello mondiale, in vetta su Spotify e Youtube. Il rapper, attore e procer, autore del successo Shaky Shaky e dell’hit Despacito in collaborazione con Luis Fonsi, con cinque miliardi di visualizzazioni su scala globale, è oggi il cantante di reggaeton più seguito sui social, dove conta su 18 milioni di like e 5 milioni di follower. Ha cominciato da piccolo a seguire il rap e il nuovo genere musicale che stava esplodendo a Porto Rico, quel mix di rap e elettronica poi chiamato reggaeton. Dopo i primi album è diventato famoso con La Gasolina, poi sono arrivati El cartel: The Big Boss (nel 2004 è stato l'album latino più venduto), Mundial (2010), Prestige (2012), King Daddy (2013) e King Daddy II (2017). A Fiesta presenta live, con la sua band, il nuovo cd El Disco Duro.

Fiesta, Parco Rosati, via delle re Fontane 24, ore 23





Cantautori/Emilio Stella al Parco Schuster



Emilio Stella, classe 83, è un cantautore noto nella scena romana per i suoi brani sociali e ironici, un menestrello moderno che si muove fra canzone popolare, reggae, folk e ballad. Canta i personaggi di periferia, parla della vita di cantiere, delle difficoltà di crescere in borgata. dell'odissea di tutti i pendolari della Pontina e scrive storie di riscatto e di speranza, di amore per le proprie radici. Tra i suoi brani vi ricordiamo Capocotta non è Kingston, Monnezza, La gattara, A testa alta. E’ live insieme alla sua band: Primiano Di Biase (hammond, piano, fisarmonica), Ruggero Giustiniani (batteria), Samuel Stella (chitarre, mandolino, armonica) e Davide Costantini (basso) e offre anche un’anteprima del suo nuovo album Suonato, in uscita a settembre.

Parco Schuster Via Ostiense 182,dalle ore 20.30





Punk/L’Orchestraccia live a Villa Ada



L’Orchestraccia, live stasera al parco romano, è una formazione aperta, nata dall’idea e dalla voglia di un gruppo di attori e cantanti di unire le loro esperienze e confrontarle cercando una forma innovativa di spettacolo che comprenda musica e teatro: dal folk degli autori romani tra '800 e '900 ai brani di oggi, la formazione riscopre canzoni e poesie che sono patrimonio della nostra cultura. Ne fanno parte cantautori, attori e musicisti, da Marco Conidi a Edoardo Pesce, Luca Angeletti, Giorgio Caputo, Gianfranco Mauto, Salvatore Romano, Fabrizio Lo Cicero, Gianluca D’Alessio e tanti altri. Sono bravi e divertenti e con loro ci sono ospiti a sorpresa nonché una band formata da Salvatore Romano e Gianluca D’Alessio (chitarre), Gianfranco Mauto (tastiere e fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Francesco Fratini (tromba), Claudio Mosconi (contrabbasso), Fabrizio Lo Cicero (percussioni) e Cristiano De Fabriitis (batteria).

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/Paolo Fresu e Chano Rodriguez



Sono solo due, ma quello fra il trombettista Paolo Fresu e il pianista spagnolo Chano Dominguez è un mix speciale e molto particolare, nel quale i talenti dei musicisti s’impastano alla perfezione. Il virtuosismo di Fresu, la sua spontaneità e la sua capacità di esplorare qualsiasi genere musicale (ha inciso 400 dischi, 90 dei quali a suo nome, misurandosi oltre al jazz con musica etnica, world, contemporanea, antica e così via) si fondono con il flamenco jazz di Rodriguez, che ha lavorato con tutti (da Wynton Marsalis a Paquito D'Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Joe Lovano, Paco De Lucia…) e che insieme a Paolo propone un dialogo fra le rispettive sensibilità e l’incontro di due diversi modi di intendere la musica.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Rock/Latte & Derivati a Ostia Antica



Vi mancavano gli LSD, meglio noti come Latte e i suoi Derivati? La storica band romana di rock demenziale schiera la formazione di sempre: Claudio Greg Gregori e Lillo Petrolo alle voci, Paolo Di Orazio alla batteria e Fabio Taddeo alle chitarre, Attilio Di Giovanni alle tastiere e Ingo Schwartz al contrabbasso. La band ha alle spalle una carriera ultradecennale e nella scaletta dei suoi concerti non mancano hit famosi come Otto il Passerotto, Il Ballo Dell'Estate, Gino ska e altri successi che la formazione riunisce nel repertorio di un’unica serata, dai brani storici a canzoni troppo spesso dimenticate e a composizioni nuove.

Teatro Romano di Ostia Antica, viale dei Romagnoli 717, ore 21





Jazz/Filippo Bianchini Quartet a Celimontana



Il sassofonista Filippo Bianchini, da anni in movimento fra Olanda, Belgio e Italia, presenta brani originali tratti dai suoi ultimi due album e standards del jazz. Al suo fianco suonano Domenica Sanna al pianoforte, il contrabbassista Igor Spallati (che vive a Berlino) e il batterista Armando Luongo (da Bruxelles).

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





VENERDI’ 27 LUGLIO



Cantautori/Steven Tyler al Roma Summer Fest



Il settantenne Steven Tyler, vero nome Steven Victor Tallarico, americano di Yonkers nato il 26 marzo 1948), meglio noto per essere il frontman degli Aerosmith, cantautore, pianista, armonicista, percussionista e attore, ha avuto una vita a dir poco avventurosa. E’ nella Rock and Roll Hall of Fame, ha venduto 150 milioni di dischi, ha vinto 4 Grammy, 6 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e 1 Emmy, ha fatto centinaia di concerti in mezzo mondo, insomma ne ha viste e ne ha fatte di tutti i colori, e ha persino al suo attivo un’attività benefica, un fondo che tutela e protegge ragazze vittime di abusi e stupri. Oltre che star è una bella persona, e sbarca al Roma Summer Fest insieme a una band di Nashville per proporre i suoi hit e i brani del suo ultimo album da solista, We’re All Somebody From Somewhere. Al suo fianco c'è The Loving Mary Band, un sestetto che viene da Nashville e si muove fra rock e country: Marti Frederiksen, già collaboratore degli Aerosmith, Rebecca Lynn Howard, Suzie McNeil, Elisha Hoffman, Andrew Mactaggart e Sarah Tomek creano bellissime armonie, grazie all'influenza del loro amore per rock e country in puro stile americano.

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Jazz/Steve Coleman, live con Five Elements



Statunitense di Chicago, a New York da 40 anni, il sassofonista Steve Coleman ha messo insieme i suoi Five Elements nel 1981 e da allora, con alcuni rinnovamenti, ha mantenuto attivo il gruppo con un lavoro di sperimentazione e di ricerca. Con lui, al sax alto, ci sono la vocalist Kokayi, il trombettista Jonathan Finlayson, Anthony Tidd al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria. Coleman, definito «un musicista al quale le etichette stanno strette», mescola l’improvvisazione del jazz con l’hip hop e i ritmi funk, segue la lezione di John Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington e Charles Mingus ma sviluppa uno stile personale nel quale s’incrociano swing e world music, tradizioni africane, cubane e asiatiche, il tutto con musicisti che portano la loro impronta personale ai diversi progetti. I Five Elements sono un ensemble volutamente fluido e in continuo cambiamento, che per Coleman è anche un laboratorio di idee, con ampio spazio per i diversi musicisti che, nel corso degli anni, si sono avvicendati.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Rap/Capo Plaza, da Salerno a Villa Ada



Capo Plaza, vero nome Luca D’Orso, è giovane rapper salernitano: annata 1998, ha pubblicato la sua prima traccia su Youtube, intitolata Sto Giù, nel febbraio 2013, e da allora non si è fermato. Singoli come Tutti i giorni (con Sfera Ebbasta), Nisida (due milioni di visualizzazioni), Non si ferma (un milione) ne hanno consolidato il successo, e a fine 2016 è entrato in Sto Records, una delle factory più interessanti della nuova scena trap (un mix di rap con elettronica, ritmi rallentati e voci robotizzate dall’autotune) che oggi va per la maggiore. Con altri due brani del 2017, Allenamento #1 e Allenamento #2, ha superato i dieci milioni di view, a giugno è uscito Allenamento #3 e adesso sta scalando le classifiche con il nuovo singolo Giovane Fuoriclasse.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/Swing con la band di Emanuele Urso

L’appuntamento del venerdì è con lo swing del clarinettista e batterista Emanuele Urso, che insieme al suo The King of Swing Optet offre un live coinvolgente e piacevolissimo. Con lui suonano Lorenzo Soriani (tromba), Alessandro Cicchirillo (trombone), Patrizio Destriere (sassofoni), Adriano Urso (pianoforte), la vocalist Clara Simonoviez, Giuseppe Civiletti (contrabbasso) e Francesco Bonofiglio (batteria).

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21





SABATO 28 LUGLIO





Musica/Sting & Shaggy al Roma Summer Fest



Molti sono rimasti sorpresi dall’unione di Sting, per molti di noi un vecchio amico fin dai tempi del Police, con il rapper Shaggy, jamaicano di Kingston: l’album 44/876, che hanno realizzato in coppia, è stato incensato da molti come «l’ultimo bel tentativo del compositore, vocalist, chitarrista e bandleader inglese di cercare sempre nuove svolte alla sua musica», è stato distrutto da altri con commenti tipo «che vergogna, è solo un disco estivo kitsch da ascoltare e buttare via». In realtà il lavoro di coppia del sessantaseienne Gordon Matthew Thomas Sumner (ne fa 67 il prossimo 2 ottobre) e del quarantanovenne rapper e vocalist Orville Richard Burrel (sono i veri nomi di Sting e Shaggy) non è niente male, anzi funziona benissimo. Definito dai media americani come «un album di gioia musicale in puro stile reggae» (ma qualcuno l’ha etichettato «roba di passaggio» e Sting l'ha ironicamente commentato con la frase «per me la cosa più importante nella musica è la sorpresa, e tutti sono stati sorpresi da questo disco»), offre sapori caraibici che il vecchio Sting aveva già affrontato all’epoca dei Police, quando aveva passato un lungo periodo nella patria del reggae, e scorre molto piacevolmente.

Tutto è partito dal singolo Don't Make Me Wait, uscito a gennaio scorso, presentato in Jamaica nell'evento benefico Shaggy & Friends e proposto dalla coppia all’ultimo festival di Sanremo: da allora i due si sono messi al lavoro e in sole sei settimane il disco era pronto.I temi di 44/876 sono amore, emigrazioni e politica. «Ci auguriamo che questo cd, che parla molto di speranza, dia alla gente il coraggio necessario per superare un momento molto difficile - dice Sting, che ha dedicato un brano, Dreamin' In The Usa, proprio all’emigrazione. - Parla dei sognatori, e sia io che Shaggy siamo emigranti che vivono negli Stati Uniti. Abbiamo scelto di vivere lì perché amiamo l'America, la sua musica, i film, le star del cinema, lo stile americano, e io credo che quell’America sia davvero in pericolo». Quanto a Shaggy, che non tutti forse conoscono bene, è emigrato dai Caraibi a New York a 18 anni con la famiglia, nel 1990 si è arruolato nei marines, ha fatto la guerra del Golfo, ha cominciato a occuparsi di musica solo quando è tornato a casa alla fine dell’operazione Desert Storm, e il suo primo grande successo è stato nel 1995 l’album Boombastic. La coppia sarà affiancata dalle due rispettive band: con Sting ci sono Dominic e Rufus Miller (chitarre) e Josh Freese (batteria), con Shaggy le voci di Monique Musique e Gene Noble e le tastiere di Kevon Webster.

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Cantautrici/Dal Portogallo ecco Teresa Salgueiro



S’intitola O Horizonte... e a Memória il nuovo album della portoghese Teresa Salgueiro, già vocalist degli storici Madredeus fino al 2007 e ora anche cantautrice. Arrivata a 49 anni, la voce di Teresa, divisa tra fado e bossanova e maturata in trent’anni di carriera, è quella del suo paese, e nell’ultimo progetto spinge il pubblico alla riflessione, attraverso le canzoni e le poesie che scrive e interpreta. E’ venuta più volte a cantare in Italia e stasera il suo live, che fa parte dei Concerti nel Parco, la vede protagonista insieme a Rui Lobato (batteria, percussioni, chitarra), Josè Peixoto (chitarra), Oscar Torres (contrabbasso) e Carisa Marcelino (fisarmonica). Nei brani del nuovo album Teresa invita a rivolgere al mondo uno sguardo che ci spinga a intraprendere il cammino ideale per andare incontro ai nostri sogni.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Rosciglione, un omaggio a Lelio Luttazzi



Il contrabbassista Giorgio Rosciglione presenta uno spettacolo dedicato al grande Lelio Luttazzi, per ricordare tutte le canzoni che ha lasciato alla musica italiana dagli anni ’40 in poi. Rosciglione ha lavorato a stretto contatto con il musicista, pianista e compositore in registrazioni e concerti, e in questo piccolo ma affettuoso e doveroso viaggio l’affiancano le voci di sua figlia Fabiana e di Donatella Luttazzi, figlia di Lelio e interprete in diversi progetti dei successi del padre, Luca Filastro al pianoforte e Gianluca Perasole alla batteria. Un quintetto che ricorda in un concerto unico una delle figure più interessanti e creative della nostra musica.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





Rap/Tedua a Villa Ada con il Mowgli Tour



Genovese, conosciuto anche come Incubo o Duate, vero nome Mario Molinari, 24 anni, Tedua ha una storia da film: è nato in una famiglia povera, a causa della sparizione del padre e dei continui viaggi della madre fu affidato a una famiglia quando aveva solo tre anni, poi è scappato e se n’è andato dalla nonna a Milano, quindi si è trasferito a Cogoleto, periferia genovese, e lì è entrato in contatto con quelli che saranno poi diventati i membri dei Wild Bandana, collettivo del quale ha fatto parte insieme a Izi, Vaz Tè, Ill Rave e Guesan. E’ considerato uno dei giovani più promettenti della scena trap italiana, ha oltre mezzo milione di followers su Instagram, ha debuttato due anni fa con Orange Country e adesso è in tour con i brani del nuovo album Mowgli, da La legge del più forte (7 milioni di views su Youtube) a Acqua. Insieme a lui è sul palco il producer Chris Nolan.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





DOMENICA 29 LUGLIO





Jazz/Massimo Pirone & Big Fat Band in Tempi moderni



La sonorizzazione, con arrangiamenti originali, dell’immortale film di Charlie Chaplin Tempi moderni, datato 1936 ma ancora del tutto attuale, è un’occasione unica per rivedere sul grande schermo la storica pellicola a 82 anni dalla sua prima apparizione e con tanto di colonna sonora. La offre il trombonista e bassotubista Massimo Pirone con i musicisti della sua Big Fat Band. Sono in tanti: tre trombe (Mario Caporilli, Matteo Gentile, Paolo Federici), il trombone di Palmiro Delbrocco, cinque sassofoni (Gabriele Colarossi, Giorgio Guarini, Stefano Angeloni, Andrea Tardioli, Adriano Piva), la tuba di Fausto Coppa, il pianoforte di Emanuele Croma Rizzo, la chitarra di Francesco Sacchetti, la batteria di Daniele Sambrotta, il contrabbasso di Marco Piersanti, le voci di Vicky Pellegrino, Linda Longo, Milena Cordeschi e Francesco Sofia, più un illustre special guest, il batterista Gegè Munari.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Tributo a Gene Kelly a Village Celimontana



Gene Kelly, scomparso nel 1996, è stato uno dei ballerini e coreografi più famosi del secolo scorso, e a dedicare un tributo a lui e ai brani che l’hanno reso celebre, da Singing in the Rain a Un americano a Parigi, tutte composizioni che ormai fanno parte della memoria collettiva, pensano il pianista Stefano Reali (anche nel ruolo di voce narrante), la sassofonista e vocalist Cristiana Polegri, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22



