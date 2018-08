Dal tour di Gazzé al festival di Ravello: il pianoforte di Sunhee You

Dopo essere stata applaudita nel tour Alchemaya di Max Gazzè per la sua interpretazione del preludio di Rachmaninov (Op.23 n.7 in Do minore), Sunhee You sarà giovedì 9 al Festival di Ravello .Giovane e talentuosa pianista coreana, pluripremiata in Italia e all’estero, già protagonista d’innumerevoli collaborazioni con le migliori istituzioni musicali, pubblicata in disco da Naxos e Piano-Classics nonostante l’età acerba, ha convinto pubblico e critica grazie a uno stile perfetto per il repertorio classico e contemporaneo.



A Ravello, Sunhee You rivestirà i suoi panni più usuali con un programma perfetto per metterne in luce le doti classiche senza offuscarne l’ormai confermato talento trasversale. Nata a Seoul, Sunhee You ha studiato dapprima alla prestigiosa Yewon School nella capitale sud-coreana, per poi trasferirsi in Italia, dove ha conseguito il diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. In seguito si è perfezionata all’Accademia musicale di Firenze con Lazar Berman e Valentina Berman e all’Accademia di Santa Cecilia in Musica da Camera con Rocco Filippini. Ha inoltre avuto l’opportunità di lavorare con artisti rinomati come Bruno Canino, Oxana Yablonskaya, Paul Badura-Skoda e Boris Petrushanskij.



Giovedì 9 agosto a Villa Rufolo, alle ore 23, per I Concerti di Mezzanotte del Festival di Ravello, eseguirà Franz Schubert: Sonata per pianoforte n. 21 in do minore, D. 958; Aleksandr Skrjabin: 5 Preludi Op.15; Sergej Rachmaninov: Preludi Op.32 n.12 in Sol diesis minore Op.23 n.6 in Mi bemolle maggiore Op.23 n.7 in Do minore Op.23. n.4 in Re maggiore Op.32 n.10 in Si minore Op.23 n.2 in Si bemolle maggiore; Nikolaj Kapustin: Variations Op. 41.

© RIPRODUZIONE RISERVATA