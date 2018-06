Dall'Eur a Villa Medici: il sound è internazionale

di Marco Pasqua

Sono almeno due gli incontri fondamentali nella vita di Pedro Winter, ovvero Busy P: il primo, con David Guetta, quando, tra una serata e l'altra nei club, la stella della consolle l'ha incontrato e gli ha dato la possibilità di suonare per lui, nel 1995; il secondo, l'anno seguente, con i Daft Punk, che gli hanno chiesto di seguirli come manager (fino al 2008). Classe 1975, parigino, appassionato della tavola da skate, guida, dal 2003, l'etichetta Ed Banger, che gli ha permesso di far girare la sua musica e i suoi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO