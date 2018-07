Demi Lovato ricoverata in gravi condizioni a Hollywood per un'overdose da eroina

Demi Lovato in gravi condizioni per un'overdose da eroina: la cantautrice e attrice americana è stata ricoverata in un ospedale a Hollywood. Una situazione drammatica per l'artista texana di 25 anni che sembrava essere uscita dalla dipendenza da stupefacenti, alcol e psicofarmaci anche se i testi delle ultime sue canzoni lasciavano intendere il rischio di una ricaduta.



Sei anni fa era riuscita a smettere con alcol e cocaina. Solo il mese scorso aveva pubblicato la canzone Sober, in cui parla proprio dei suoi problemi di alcolismo. E' una delle star più seguite al mondo con ben 69.5 milioni di followers su Instagram​



Demi Lovato ha debuttato da bambina nel programmatrovando poi il successo nel film prodotto dalla Disney Camp Rock. Giovanissima è stata ingaggiata dalla Hollywood Records pubblicando il primo album, Don't Forget. Fra i suoi brani più venduti This Is Me, La La Land, Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Let It Go, Neon Lights, Really Don't Care, Cool for the Summer, Confident, Sorry Not Sorry e Tell Me You Love Me. Con l'album Confident ha ottenuto la sua prima candidatura al prestigioso premioIl successo non ha però cancellato gli effetti del bullismo subito da ragazzina e delle successive dipendenze.

