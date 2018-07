Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato: stasera in tour all'Auditorium con gli Hollywood Vampires

di Laura Larcan

I "vampiri" rock sono arrivati a Roma per conquistare la cavea dell'Auditorium. Johnny Depp con gli altri "mitici" compagni di band, Alice Cooper e Joe Perry, sono atterrati a Ciampino con aereo privato intorno alle 17:50. Ad accoglierli, il personale di Aeroporti di Roma. Saluti, strette di mano, qualche selfie ricordo. Johnny Depp col suo inossidabile look picaresco ha accontentato i fan all'aeroporto. Le star arrivano direttamente da Lucca dove hanno infiammato il palco del Lucca Summer Fest.







Un trionfo, ierinotte, festeggiato in camerino con bottiglie di Sassicaia. E nel frattempo sale l'attesa all'Auditorium dove già sono stati avvistati cloni sosia di Johnny Depp. Gli spostamenti romani ora sono coperti dal massimo riserbo. Lo staff del management non rivela nulla. Persino l'hotel in queste ore resta top secret anche sembrerebbe essere, da indiscrezioni, a due passi da via Veneto. Quello che sembrerebbe certo è che volino subito all'Auditorium per il soundcheck. Poi per vedere gli Hollywood Vampires bisogna aspettare le 21, quando infiammeranno la cavea.

