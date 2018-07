Dissolution tour, due live a Roma e Milano per la band britannica The Pineapple thief

“The Pineapple thief", la band britannica considerata tra le formazioni più interessanti nel panorama del progressive rock degli ultimi anni, porterà in Italia il Dissolution Tour per due uniche e imperdibili date a Roma e a Milano, rispettivamente il 22 e il 23 febbraio 2019. Dopo il successo mondiale di Your Wilderness (2016), The Pineapple Thief sono pronti ad imporsi nuovamente sulle scene musicali con Dissolution, il nuovo lavoro in studio in uscita il 31 agosto per la Kscope. Anticipato dal singolo “Far Below”, già disponibile online, l’album rappresenta una tappa fondamentale nella produzione artistica della band. Dissolution è infatti il primo album che si avvale della partecipazione di Gavin Harrison, membro storico dei Porcupine Tree e poliedrico batteristica di un altro grande nome del rock progressive come quello dei King Crimson.



«The Pineapple Thief è una proposta diversa con Gavin», dichiara di Bruce Soord, leader e fondatore della band, «è stato con me fin dall’inizio di ‘Dissolution’ e insieme abbiamo portato le canzoni in un territorio che non avrei mai esplorato da solo». Attivi dal 1999 in Inghilterra, The Pineapple Thief si fanno conoscere dal grande pubblico nel 2014, grazie al successo internazionale riscosso dall’album Magnolia. La consacrazione arriva nel 2016: con Your Wilderness la band dà vita al suo progetto più ambizioso e si impone definitivamente all’attenzione mondiale. La presenza di Harrison al fianco della formazione originaria, composta, oltre che da Bruce Soord, dal bassista Jon Sykes e dal tastierista Steve Kitch, segna il passaggio dei Pineapple Thief dal rock a sonorità più prog e libere da etichette, già testimoniate da Your Wilderness e di cui il nuovo album Dissolution costituisce il seguito naturale.



Nel 2017 il gruppo guidato da Soord, e rinforzato dalla partecipazione di Harrison alla batteria, attraversa l’Europa in un tour che culmina nello show sold out presso l’Islington Assembly Hall di Londra. Il live sarebbe poi diventato il primo “concert film” della band, dal titolo Where We Stood. Vero e proprio percorso nella carriera dei Pineapple Thief, il film ripercorre alcune iconiche performance del gruppo, dai brani dell’ultimo album, come “In Exile”, “No Man’s Land” e “The Final Thing On My Mind”, fino a classici del loro repertorio quali “Nothing At Best”, “Show A Little Love” e “Simple As That”.

