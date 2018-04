Alun Davies, il riscatto del gregario di lusso Ascolta

di Enrico Gregori

Capita spesso che alcune star della musica si avvalgano delle qualità di musicisti che possono essere definiti gregari di lusso.



Un caso emblematico è quello di Alun Davies, chitarrista per Cat Stevens dal 1970 al 1977. Ma già nel 1972 fece una sorta di vacanza pubblicando l'album Daydo che è un vero e proprio gioiellino nel quale ovviamente spunta il riferimento a Cat Stevens che però viene rivisitato con molta personalita da Alun.







Peraltro quando il cosiddetto gregario possiede il talento di Davies è ben possibile che sia stato lui a trasferire qualche ispirazione al "titolare".



Davies e Stevens hanno avuto modo di collaborare anche in tempi piu recenti. E non è stato difficile ricostruire e donare al pubblico le atmosfere dei vecchi tempi.

