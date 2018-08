Clem Burke, il motore del sound dei Blondie

di Enrico Gregori

Agli inizi, alla prima riunione, alla seconda riunione lui non è mai mancato. Clem Burke, batterista motore dei Blondie, ha sempre scandito i ritmi della band con una precisione millimetrica.

Eppure non è certo un batterista piatto, anzi, lo si potrebbe definire funambolico e incessante. Capace di spostare in avanti l'intero assetto della band capitanata da Debbie Harry e Chris Stein.

Durante gli anni ottanta e novanta, quando i Blondie si sciolsero, Burke suonò la batteria per Chequered Past, The Romantics (per i quali Burke fu il batterista ufficiale tra il 1990-1996 e 1997-2004), Pete Townshend, Bob Dylan, Eurythmics, Dramarama, Iggy Pop, Joan Jett e molti altri, ed entrò anche nei Ramones come batterista (sotto il nome Elvis Ramone) per due concerti, il primo il 28 agosto 1987 a Providence, e il secondo il 29 agosto 1987 a Trenton, dopo che Richie Ramone aveva lasciato improvvisamente la band. Il suo stile non era però quello di cui aveva bisogno il gruppo, e Clem venne sostituito da Marky Ramone.

Ma ogni qual volta Stein e Harry hanno deciso di rimettere insieme i Blondie, Clem Burke si è fatto trovare seduto ai tamburi ancor prima che gli arrivasse la telefonata.







