Via al cinema sonoro con il cantante di jazz

di Enrico Gregori

Il cantante di jazz (The Jazz Singer) è un film del 1927, diretto da Alan Crosland. Interpretato da Al Jolson, è il film che segna la nascita dell'era del cinema sonoro, uscito per la prima volta nelle sale statunitensi il 6 ottobre 1927.

L'importanza storica del film è quindi scontata. Ma ci sono anche altre curiosità in merito alla pellicola.

La prima è che Jolson era bianco ma nel film interpreta, appunto, un cantante di colore.









Inoltre c'è una splendica colonna musicale laddove Mammy rappresenta la punta di diamante.

Nel 1996 il film è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Questo film è considerato come il "Salvatore della Warner Bros". Gli incassi del film, infatti, servirono a evitare il fallimento della casa cinematografica, anch'essa colpita dalla tremenda crisi economica che travolse Stati Uniti ed Europa durante gli anni '20.







© RIPRODUZIONE RISERVATA