Ed Sheeran, ecco il nuovo singolo: "Happier"

Ed Sheeran ha annunciato il suo singolo “Happier” accompagnato dal video ufficiale prodotto da Emil Nava.

“Happier”, tratto da ‘÷’ , album dei record di Ed con più di 14 milioni di copie vendute nel mondo, è accompagnato da un video brillante ideato da Emil Nava (Eminem, Rihanna), che ha già più volte lavorato ai video dell’artista dall’inizio della sua carriera. Sullo sfondo di New York e seguendo la narrazione emotiva del brano, vediamo il pupazzo assomigliante ad Ed, che aveva fatto il suo debutto nel video ufficiale di “Sing”, ritornare nel video di “Happier” per un’ennesima performance. Ad ora il brano ha più di 400 milioni di streaming ed è stato certificato 8X PLATINUM e 5X GOLD nel mondo (in Italia è ORO). Attualmente già al #1 della classifica globale e al #3 di quella italiana di musical.ly, una delle piattaforme mondiali con il target più giovane in assoluto.



Ed Sheeran in Italia con ‘÷’ è salito sul podio della classifica degli album più venduti nel 2017 e non succedeva da 17 anni (l’ultima volta con l’album “1”dei Beatles nel 2000) che un artista internazionale arrivasse al n.1 della classifica di vendita annuale.

L’album è certificato 4 volte Platino, mentre Shape of you è certificato Diamante (10 volte Platino). Ma sono molte di più le certificazioni raggiunte dai brani contenuti in DIVIDE: Perfect (6 volte Platino), Galway Girl (4 volte Platino), Castle on the hill (3 volte Platino), What do I know (oro), How would you feel (oro), Dive (oro), Happier (Oro) e Supermarker Flowers (oro)





Ed ha ricevuto 15 nomination ai Billboard Music Awards: è candidato, tra gli altri, ai premi delle categorie Top Artist, Billboard Chart Achievement Award, Top Male Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Song Sales Artist, Top Radio Songs Artist, Top Touring Artist.

Al momento impegnato in un tour mondiale negli stadi, Ed ritornerà in UK il prossimo mese per altre date di cui quattro consecutive al Wembley Stadium di Londra.



Per maggiori info vai su

http://www.edsheeran.com/tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA