Ed Sheeran, inferriate "anti-homeless" intorno alla sua megavilla di Londra: è polemica

di Emiliana Costa

Ed Sheeran avrebbe avuto il permesso di costruire inferriate "anti-homeless" all'esterno della sua megavilla di Londra. Come riporta The Telegraph, il cantante di "Shape of you" è stato autorizzato a installare cancelli pedonali e ringhiere in ghisa «che preverrebbero l'opportunità di dormire in modo approssimativo». Da qui sarebbe nata una sorta di polemica.



LEGGI ANCHE Sole, selfie, amore: Ed Sheeran fa impazzire Panicale







Nel libro "A visual journey", il cantautore avrebbe infatti raccontato di aver trascorso all'inizio della carriera qualche notte sotto a un condotto di riscaldamento vicino Buckingham Palace. È lì che avrebbe scritto la canzone "Homeless". Ma a coloro che sostengono che per un periodo lui sarebbe stato un senzatetto, Ed Sheeran avrebbe risposto: «Non ero un homeless, ho solo scritto di aver dormito un paio di notti lì perché non avevo un posto dove stare».



Una famiglia su sette a Kensington e Chelsea - circa 1.441 persone - sarebbe senzatetto. I portavoce dell'artista non avrebbero commentato l'episodio.



Stockholm ! 📸 @zakarywalters Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: Lug 14, 2018 at 2:30 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA