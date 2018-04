Edoardo Bennato al Messaggero: «Pinocchio nel 2018 si divertirebbe tantissimo»

di Costanza Ignazzi

Pinocchio è tornato. E con lui Mangiafuoco, la Fata Turchina e tutti i personaggi di “Burattino senza fili” animati da Edoardo Bennato, che a 40 anni dall'album più venduto del 1977 ritorna nell'universo di Carlo Collodi con il nuovo singolo “Mastro Geppetto”. «Mi sono reso conto che quei brani sono attualissimi – spiega a Messaggero tv - Ho ricantato tutti i brani riarrangiati e ho aggiunto i personaggi che mancavano”. Così è arrivato Lucignolo nelle modernissime vesti di un pr che organizza i rave e con la sua lucina indica il posto e l'ora dello sballo. “E' un invasato – ride Bennato – e infatti il suo è un pezzo rock, Mastro Geppetto invece è un falegname in pensione, un semplice artigiano ma con esperienza e creatività. Pinocchio gli ha provocato un sacco di guai ma gli fa compagnia». Il video, con la regia di Stefano Salvati, ricorda un ballo in maschera ed è stato girato all'Almagià di Ravenna in due giorni con 200 una troupe di 25 persone e 200 comparse in costume.



Ma Pinocchio, proiettato nel 2018, come si troverebbe?

Si divertirebbe tantissimo – assicura Bennato – come si divertirebbe Collodi e come, tutto sommato, mi diverto anch'io. L'obiettivo (lo stesso di 40 anni fa ndr) è ridicolizzare i nostri tic, i paradossi e certi aspetti della vita di tutti i giorni che, anche se tragici, sono emblematici di una società schizofrenica e quasi kafkiana, esattamente come quella collodiana

. Così, tutti conosciamo una Fata Turchina

depositaria del buonsenso che manca in gran parte dei maschi. Ben vengano – dice Bennato – le donne nei ruoli importanti, come in questo momento in cui una donna è stata delegata a sbrogliare la matassa politica

. E Mangiafuoco?

Sarebbe riduttivo dargli un volto, io lo vedo come un alibi alla nostra incapacità di condizionare e guidare il delegato, colui che abbiamo votato e che in teoria dovrebbe fare i nostri interessi in una situazione incancrenita

.

Nel 2019 Geppetto, Pinocchio e gli altri torneranno sul palco in un musical: un'esperienza che Bennato vuole replicare dopo il successo di Peter Pan. Intanto, quest'estate sarà al Comacchio Beach Festival – La musica per la sostenibilità, organizzato da Salvati. Sul palco con lui l'8 giugno ci sarà Alex Britti, a cui lo lega un affetto fraterno.

Lui è il mio terzo fratello, lo "zio" di mia figlia Gaia e io sono lo zio del piccolo Edoardo Britti, che è nato otto mesi fa

.

