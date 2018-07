Emma Marrone duetta con un tassista romano a Fiumicino: il video fa il record di clic

next

di Ida Di Grazia

Cosa c'è di meglio che cantare mentre si sta in macchina? Chiedetelo a Il Duca40, il tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato Emma Marrone in aereoporto e l'ha inviata a duettare con lui sulle note di "Estate", un successo degli anni 60 di Bruno Martino.



LEGGI ANCHE Emma Marrone, lite con i follower a causa di un caffè: «Non vi si regge»







Il tassista è un appassionato di musica, e sul suo profilo ci sono tantissimi video dei passseggeri che si divertono a cantare con lui. Emma non si è tirata indietro, anzi, ha ricondiviso il video sul suo account instagram raggiungendo oltre 470mila visualizzazioni. Un vero e proprio boom che sta facendo il giro del web



© RIPRODUZIONE RISERVATA