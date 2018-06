Morricone, per i 90 anni a settembre grande festa a Santa Cecilia

Una grande festa in musica all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia il prossimo 27 settembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 20.30) vedrà la presenza di grandi nomi, come il premio Oscar Nicola Piovani che, insieme a un parterre d’eccezione si riunirà per rendere omaggio al genio di Ennio Morricone.



Il compositore italiano vivente più noto al mondo e amatissimo dal pubblico sarà sul podio di Santa Cecilia, della quale è Accademico effettivo dal 1996, per festeggiare il suo novantesimo compleanno. Accanto a pagine celebri, legate alla storia del cinema, ascolteremo omaggi musicali, in alcuni casi scritti per Morricone da amici e colleghi illustri come i due premi Oscar Nicola Piovani e Dario Marianelli; Salvatore Sciarrino - uno dei più noti compositori contemporanei - ma anche pagine di Goffredo Petrassi (che di Morricone è stato maestro di composizione) e classici come J.S. Bach (nella trascrizione di Anton Webern).



L’occasione del compleanno sarà quindi, una serata speciale e imperdibile per celebrare Morricone attraverso la musica, la sua, innanzitutto, ma anche quella di tanti altri autori che in lui hanno visto un Maestro e un esempio. Da anni Ennio Morricone dirige abitualmente Orchestra e Coro di Santa Cecilia, Istituzione per la quale egli prova un forte legame affettivo oltre che professionale. Nel programma del concerto verranno eseguite alcune delle colonne sonore che hanno reso celebre il Maestro Morricone ma anche alcune sue composizioni sinfoniche. Sul podio di Santa Cecilia, Ennio Morricone sarà affiancato da Nicola Piovani e da Carlo Rizzari. Partner dell’evento sarà la Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA