J-Ax "saluta" Fedez su Instagram: «Avventura pazzesca, ma ogni saga giunge al termine»

Titoli di coda per il duo musicale che ha imperversato nel corso delle ultime tre estati, J-Ax e Fedez. Con l'uscita dell'ultimo singolo "Italiana", terminerebbe la collaborazione tra i due rapper milanesi e J-Ax dedica un post commovente all'amico Fedez.



«Quello che doveva essere un progetto per 'svagarci' e prendersi una pausa dalle rispettive carriere soliste - spiega l'artista - si è trasformato in un'astronave che ci ha portato qua, dove nessun artista col nostro background era mai arrivato prima. Domani esce il nostro ultimo singolo».







E conclude: «È stata un’avventura pazzesca, un’esperienza che ci ha cambiato la vita e che ha segnato la colonna sonora delle ultime 3 estati. Come ogni cosa anche questa 'saga' sta giungendo al termine. J.Ax & Fedez, dal quartiere allo stadio. Questa è la storia che abbiamo raccontato, una storia di lavoro, di divertimento e di amicizia, una storia 'Italiana'».



