Roma, Eliseo e Saint Louis è “Festival Special Guest”

Al via, il 23 aprile, la II edizione del “Festival Special Guest” nato dalla collaborazione tra il Teatro Eliseo e il Saint Louis College of Music che coinvolge artisti di fama internazionale e un team straordinario di giovani artisti, musicisti, arrangiatori, cantanti e tecnici del suono nell’ambito del progetto Italian Jazz C.R.E.A.

Un progetto prevede tre grandi concerti che porteranno sul palco Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Serena Brancale, Javier Girotto e Martìn Bruhn come special guest di tre giovani formazioni nate all’interno della storica scuola di musica Saint Louis, da sempre fucina di nuovi talenti. I tre organici saranno diretti da Antonio Solimene, Michele Papadia e Natalio Mangalavite.



Paolo Fresu eseguirà i suoi brani originali arrangiati da Luigi Giannatempo per un ampio organico orchestrale di dodici elementi, il Saint Louis Ensemble diretto da Antonio Solimene. Il repertorio abbraccia un arco temporale piuttosto ampio della carriera di Fresu e si compone di brani storici, come “Fellini e Opalè”, insieme ad altre composizioni più recenti, frutto delle molteplici collaborazioni del trombettista di fama internazionale. Un repertorio vario che spazia dal jazz a musiche che affondano le proprie radici nel folklore sardo, oltre a composizioni di respiro più marcatamente europeo.

