Firenze Rocks, i Guns‘n’Roses a sorpresa sul palco con i Foo Fighters: ecco “It’s So Easy”

di Andrea Andrei

dal nostro inviato

FIRENZE

Axl Rose e Slash che suonano accanto a Dave Grohl. Ebbene sì, certe cose possono succedere anche in Italia. Anche lontano dai circuiti internazionali, soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove a questo tipo di sorprese sono abituati. E invece qui da noi, ciò che è successo ieri sera a Firenze, in occasione del concerto (di per sé già un evento) dei Foo Fighters, è qualcosa in grado di far emozionare anche i rockettari meno appassionati.



E così si spiega il boato da stadio venuto dalla platea del primo appuntamento del festival Firenze Rocks quando, per suonare il dodicesimo brano in scaletta dei Foo’s, “It’s so easy” (che tutti pensavano fosse una cover) sono saliti sul palco, uno dopo l’altro, i veri Guns’n’Roses. Una comparsa veloce ma spettacolare, che ha arricchito la performance già memorabile della band di Grohl, due ore e mezza di rock purissimo fatto di sudore, tanta voce e un’energia di rara potenza.Al festival fiorentino stasera sono previsti proprio i Guns’n’Roses. A seguire, domani, gli Iron Maiden. La chiusura dell’edizione di quest’anno è invece affidata a Ozzy Osbourne.

