Francesca Michielin: «Io cucciola? Attenti che mordo»

di Filippo Bernardi

Non lasciatevi ingannare da quell'aria timida: Francesca Michielin, 23 anni e tre album all'attivo, detesta essere scambiata per una «ragazzina cucciolotta» e con il suo ultimo disco 2640 (come l'altitudine di Bogotà dove in un momento difficile voleva fuggire mollando tutto) spera di metterlo in chiaro per sempre. «Occhio che mordo!», sorride alla vigilia della doppia data (stasera e domani, entrambe sold out) al Quirinetta di Roma. E per sorridere ieri aveva un motivo in più: la notizia che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO