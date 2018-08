“Freddie For a Day”: il 5 settembre si festeggia Mercury negli Hard Rock Cafe di Roma, Venezia e Firenze

Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury, icona della musica rock, in assoluto tra le voci più belle ed emozionanti della musica. La rockstar ha lasciato una traccia indelebile e rappresenta ancora oggi un mito per giovani e meno giovani. E quindi mercoledì 5 settembre gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo celebrano i 72 anni dalla nascita dell'artista di Zanzibar con l'evento internazionale “Freddie For a Day”. Per il sesto anno consecutivo, gli Hard Rock Cafe italiani di Roma, Venezia e Firenze organizzano un'intera giornata di festeggiamenti con musica, concerti live, contest, quiz, estrazioni, menu a tema, promozioni sulla birra e raccolta fondi a favore del Mercury Phoenix Trust per sostenere la ricerca contro l'Aids e l'Hiv.



Nelle tre location sarà possibile acquistare i “baffetti alla Freddie", al costo di 2 euro e la spilla a edizione limitata “Freddie for a Day” al costo di 13,95 euro a sostegno della fondazione creata da Brian May, Roger Taylor e dal manager Jim Beach, in memoria del loro frontman scomparso nel 1991. Come da tradizione lo staff e tutti gli ospiti dei Cafe sono invitati ad indossare i baffetti ed esibire la spilla, in un'atmosfera di festa e di musica interamente dedicate a Mercury e ai Queen. Al Cafe di Roma dove è presente una memorabilia, il cd di “Innuendo”, la serata celebrativa sarà presentata da Fabio Arboit di Radio Capital. Non mancherà la live music con due cover band dei Queen: gli Everqueen e i Queenrocks. A Firenze l'evento clou della serata sarà il live show dei Killer Queen, tra i primi Official Italian Queen performers fin dal 1995, che saliranno sul palco con il loro frontman Yaser.

