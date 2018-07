Gay Village, omaggio alla canzone italiana: Syria canta Gabriella Ferri, Vladimir Luxuria incontra Fabrizio de André

Al Gay Village al Testaccio di Roma ancora un omaggio al grandi cantautori italiani: venerdì 13 e dsabato 14 Luglio, dalle 21.30, verranno ricordati Gabriella Ferri e Fabrizio De André. Inizia Syria che canta Gabriella Ferri (Perché Non Canti Più...) da un'idea di Pino Strabioli e della stessa Syria, con la supervisione di Seva e la chitarra di Massimo Germini.

La sera successiva Vladimir Luxuria incontra Fabrizio De André ne La ballata degli esclusi di e con Antonello De Rosa e il gruppo musicale Volta La Carta.



A metà Luglio il Gay Village ospita la cultura, la tradizione popolare, il cantautorato e la grande musica italiana, attraverso i ricordi e le atmosfere di un tempo che non c'è più ma che sopravvive grazie all'amore di tanti. Così, per amore di Gabriella e della sua valigia rossa regalatagli dal marito della Ferri, la cantante Syria, in una narrazione tessuta da Pino Strabioli, omaggia la romana (e soprattutto testaccina) Gabriella Ferri, in un concerto teatrale in prima nazionale, prodotto da Mauro Diazzi, dal titolo Perché Non Canti Più..., in scena venerdì 13 Luglio, con la supervisione del figlio Seva e la chitarra di Massimo Germini.



Nella serata di Sabato 14 Luglio invece, torna la grande amica Vladimir Luxuria, sempre presente sin dagli albori della manifestazione arcobaleno. L'occasione è di quelle speciali e cariche di emozione, poiché Luxuria salirà sul palco insieme ad Antonello De Rosa e il gruppo Volta La Carta, per un grande spettacolo, omaggio all'immenso Fabrizio De Andrè dal titolo La Ballata Degli Esclusi, una produzione realizzata da Scena Teatro, che vedrà le interpretazioni di Luxuria e De Rosa accompagnati da dieci musicisti: Gaspare Di Lauri alla voce, Elisa Campagna, Federica Caso Cori e Filomena De Gennaro ai cori, Tony Panico al sax, Giuseppe Rinaldi alle tastiere, Donato Giachetta alla chitarra, Gianvincenzo Giudice al basso, Giustina Gambardella alle percussioni e Angelo Saturno alla batteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA