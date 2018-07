Un venerdì da star con Giorgio Prezioso e Paula Temple

di Marco Pasqua

Non è facile attraversare svariati decenni e continuare, ancora oggi, ad essere popolari e apprezzati da un pubblico trasversale, di under e over, di chi ha amato la musica degli anni Novanta e di chi segue le ultime sonorità. Giorgio Prezioso rientra di diritto nella rosa dei più famosi dj italiani, personaggi a tutto tondo, carismatici e in grado anche di intrattenere il pubblico anche fuori dalla consolle. Un amore con la musica che inizia quando ha 11 anni e, insieme ai genitori, entra in una discoteca romana. «Mamma, papà, voglio fare il dj»: il percorso era già segnato. Il resto è storia della musica e della nightlife italiana. Dall’amicizia e collaborazione con Jovanotti a quella con Andrea e Marvin, dalle esibizioni in tutto il mondo, di parata in festival, fino alla televisione e alla radio. A quest’ultima deve molto: ma è un amore reciproco quello che lo porta a giocare con il suo pubblico a 360 gradi (qualche giorno fa, in radio, Prezioso ha anche remixato il discorso di Salvini a Pontida). Venerdì 6 luglio sarà il main guest della serata alle Terrazze.



Inglese, trapiantata come molti altri colleghi in quella Berlino che sembra incantare dj di ogni parte d’Europa (e non solo), Paula Temple è stata ribattezzata da alcuni “The Machine Woman”. Nella sua bio ufficiale e nelle interviste ama definirsi “noisician”, un’artista di quello speciale rumore che fa ballare la gente (e la sua etichetta non poteva che chiamarsi “Noise Manifesto”). I suoi djset “ibridi” sono stati apprezzati al Tresor e al Berghain, oltre che in un tour che l’ha già vista attraversare l’America.

Venerdì 6 suonerà all'Ex Dogana



marco.pasqua@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA