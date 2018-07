Nelle “oasi” metropolitane djset con l’eclissi lunare: in consolle Lady Coco e Glauco di Mambro

di Marco Pasqua

Capita che una consolle da sola non basti e che, per dare libero sfogo alla propria creatività, si debba sconfinare nella radio e nel teatro: ecco Lady Coco, romanissima, classe 1976, mente e ispirazione del gruppo creativo “Balsamo di Scimmia” (Bds). Sbarcherà domani, 27 luglio, lungo la banchina al di sotto del Ponte della Musica, con il suo carico di energia che lascia sempre estasiato il pubblico danzante. Ha attraversato serate cult della capitale – Goa, Muccassassina, AGM, Female Cut, Condominio – ma non si è mai fermata ai nostri confini, arrivando al Village di Dortmund, al Mondial di Maastricht e al Versus di Ginevra. E’ stata consulente musicale e autrice Rai, oltre ad aver collaborato con Sabina Guzzanti nel suo “Vilipendio Tour”. Più recentemente, ha curato la direzione musicale di “Dal vivo sono molto meglio”, scritto e interpretato da Paola Minaccioni (e in cui recita a fianco della popolare attrice). Il suo sound è fatto di dubstep, hip hop, future dancehall ma anche elettro e bassi. Domani animerà la serata con il collettivo Bds, nella speciale “oasi” metropolitana di Nativo.



Un’altra oasi nel cuore della città, tra gli arbusti di Colle Oppio: ed è qui, che risuona, più di qualche weekend, la musica mixata da Glauco di Mambro. Autore tv ma anche speaker radiofonico, qui è un resident che ben conosce i gusti del pubblico di questo bar (anche se ha fatto ballare i giovani di Ibiza). Tre anni fa ha firmato un concept party (“Bootleg”), che gli ha permesso di condividere la consolle con stelle internazionali della musica. Sarà il main guest della serata di domani al The Sanctuary.



marco.pasqua@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA