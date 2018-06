È la leggenda del rock, Graham Nash a inaugurare lunedì sera alle 21 alla Casa del Jazz la 28esima edizione della rassegna “I Concerti nel Parco”, alla prima collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. Il titolo del concerto di Nash, “An intimate evening of songs and stories”, è tutto un programma, e il musicista rock, accompagnato da Shane Fontaine alla chitarra e voce e da Todd Caldwell alle tastiere e voce, ripercorrerà la sua carriera fatta d’innumerevoli successi raggiunti in settantacinque anni di vita, di tantissime canzoni passate alla storia.



Pochi possono vantare una carriera in campo artistico come Graham Nash, le sue composizioni potrebbero costituire la colonna sonora dell’ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con Crosby, Stills e Young, fino a “This Path Tonight” del 2016, sua ultima fatica discografica. Graham Nash inoltre, ha sempre sostenuto la giustizia sociale e ambientale, basta ricordare i concerti di No Nukes contro l’energia nucleare, oltre a quelli a favore dei soccorsi umanitari in Giappone nel 2011 fino a quelli di Occupy Wall Street nel Lower Manhattan.



Di recente Nash ha pubblicato la sua autobiografia “Wild Tales”, uno sguardo avvincente e senza esclusione di colpi sulla sua straordinaria carriera e sulla sua musica che ha definito più di una generazione. Questo spettacolo, più che un concerto, sarà un momento intimo, un’occasione unica per un incontro a tu per tu con lo spettatore, in cui Nash proporrà canzoni, storie e ricordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA