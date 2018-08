Gué Pequeno, a settembre esce il suo nuovo lp “Sinatra”

“Sinatra” è il titolo del nuovo album di Gué Pequeno in uscita per Island/Def Jam il 14 di settembre. L’artista torna nel 2018 con un nuovo disco, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG. Punto di riferimento assoluto nel suo genere e artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album “Gentleman”, doppia certificazione Platino e diverse settimane in vetta alla classifica, Pequeno è il rapper più influente e produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA