Guns N' Roses, a trent'anni dal primo album, un cofanetto da collezione

Il 29 Giugno, Geffen/UMe rende omaggio ai Guns N’ Roses, fra le più importanti rock-band di sempre, pubblicando Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition. Un generoso cofanetto celebrativo dedicato al loro imprescindibile album di debutto.



Appetite For Destruction sarà pubblicato anche in altri formati: la Super Deluxe Edition con 4CD+1Bluray Audio ed un libro di 96 pagine con foto inedite dall’archivio personale di Axl Rose, la Deluxe Edition con2CD, l’edizione in 2LP da 180 grammi e la versione da 1CD rimasterizzato, oltre alle relative versioni digitali per download e streaming.



Dopo la formazione del gruppo nel 1985, i Guns N 'Roses hanno iniettato un atteggiamento sfrenato nella fiorente scena rock di Los Angeles. Hanno continuato ad affascinare il mondo intero con l'uscita, il 21 luglio 1987, di Appetite For Destruction, ancora oggi l'album d’esordio dal maggior successo commerciale con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Appetite contiene brani indimenticabili come i singoli "Sweet Child O" Mine, "Welcome To The Jungle", "Nightrain" e "Paradise City".





Confezionato in una scatola di legno massello di circa 30x30x30 cm avvolta in finta pelle stampata in rilievo, immediatamente identificabile con una croce 3D scolpita e dipinta a mano, Appetite For Destruction: Locked N 'Loaded Edition racchiude: la Super Deluxe Edition, le prime ispirazioni per l'album (rimasterizzate a partire dai nastri analogici stereo originali), 12 tracce anch’esse rimasterizzate tratte da EP e B-side dell'epoca, 25 demo inediti dalla Sound City session del 1986 e 2 brani inediti dalle sessioni di registrazione diAppetite a cura del produttore Mike Clink: "Shadow Of Your Love", registrata nel dicembre 1986, un mese prima della registrazione dell'album, e "Move To The City” (1988 Acoustic Version) tratta invece dalle session di GN'R Lies.



Altri importanti brani inediti sono le prime due prove di registrazione del capolavoro epico del 1991 "November Rain", originariamente scritto come ballata per Appetite, e le cover di canzoni come "Heartbreak Hotel" di Elvis Presley, "Mama Kin" degli Aerosmith, due registrazioni differenti di “Jumpin 'Jack Flash" (una elettrica, l’altra acustica) dei Rolling Stones e due jam incompiute di "The Plague" e "New Work Tune".



Per quanto riguarda il vinile, l'originale album Appetite For Destruction è stato per la prima volta ampliato in 2LP, con copertina apribile e grafica estesa, racchiusa in uno slipcase di plastica stampato in edizione limitata. La musica viene presentata su tre lati per garantire la massima fedeltà sonora, mentre nel quarto lato è riprodotto l’ologramma dell’iconico logo della band. Sono inclusi anche sette Singoli da 7 pollici: i cinque Singoli originali dell'album, "Patience" e la nuova e già citata "Shadow Of Your Love". Le bonus track che appaiono su vinile da 12 pollici saranno disponibili solo nella confezione di Locked N 'Loaded.





Il Blu-ray Audio contiene le 12 canzoni dell'album originale recentemente mixate dal leggendario produttore Elliot Scheiner (Steely Dan, Eagles) nel glorioso Audio Surround a 96 kHz / 24 bit a partire dai multi-traccia originali, oltre a 5 bonus track mixate in Surround 5.1 da Scheiner e Frank Filipetti (Billy Joel, Elton John). Il Blu-ray include anche quattro leggendari video musicali dei GN'R che sono stati recentemente sincronizzati sia con audio Stereo rimasterizzato sia con i nuovi mix audio Surround 5.1, oltre ad un nuovo video, trasferito da pellicola 16mm in 4K HD: "It's So Easy", girato nel 1989 e mai completato fino ad ora.





Nella confezione sono inclusi ancora oggetti da collezione esclusivi fra cui una dozzina di litografie 30x30 cm di nuove illustrazioni dedicate a ciascun brano di Appetite, 5 distintivi personalizzati con vari loghi della band, 5 anelli personalizzati con teschi in metallo fuso scolpiti a mano, 5 spille a forma di teschio personalizzate con le facce dei membri della band, anch’esse in metallo fuso scolpito a mano, una replica del primo manifesto live del gruppo nel periodo dei club '85 / '86, una bandana, una moneta da collezionista da 2 pollici con immagini esclusive stampate su entrambi i lati, 2 poster da parete 70x100 cm, una litografia dipinta da Robert Williams 30x70 cm, 5 litografie mai viste prima, 6 repliche di volantini dei concerti, 3 repliche di biglietti di concerti storici, due fogli con i tatuaggi dei membri della band a grandezza naturale, 6 toppe cucite con il filo di ferro, 5 plettri metallici per chitarra con cranio e firme, un tappetino per giradischi, un panno in microfibra per la pulizia del vinile, un adattatore personalizzato da 7 pollici a foro grande e, infine, una chiavetta USB da 32Gb in metallo con 192kHz / 24-bit, 96kHz / 24-bit e 44.1kHz / 16-bit file con i file audio non compressi di tutte le tracce incluse nei 4 CD.





Il successo ininterrotto della band del tour mondiale "Not In This Lifetime" si è tradotto, nei suoi primi due anni, nel 4° tour di maggior successo nella storia della musica, senza alcun segno di cedimento. Il prossimo capitolo dell’attesissimo World Tour, porterà i GN’R in Europa a Giugno e Luglio 2018 e, da quello che si sente, in autunno.



