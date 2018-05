Gli Housemartins, "stroncati" dal successo

di Enrico Gregori

E' possibile che un gruppo abbandoni inspiegabilmente le scene pur avendo raggiunto una fama internazionale? In teoria no, eppure è quanto accadde agli inglesi Housemartins.











L'album di debutto, uscito nel 1986, ottiene ottime recensioni e conseguente successo di pubblico che consente al disco di raggiungere la posizione numero 3 nelle classifiche britanniche. London 0 Hull 4, il cui titolo ironizza sui pessimi risultati delle squadre calcistiche londinesi, mortificate sportivamente dalle piccole compagini provinciali (come, ad esempio, Hull, città natale della band) è la somma perfetta di tutte le loro influenze che, dal gospel-soul di Lean On Me, fino al pop orecchiabile di Sheep e Happy Hour, uniscono in maniera impeccabile il loro sound melodico con un singolare mix di politica marxista, sentimentalismo e piccoli spaccati sociali dell'Inghilterra degli anni ottanta nei testi. Altro tratto distintivo del gruppo è senz'altro anche l'inconfondibile timbro vocale di Heaton: una voce nasale, a tratti malinconica, ma sempre pronta a vertiginosi falsetti che dona un incontrovertibile unicità al sound della band.



Lanciato attraverso i singoli Five Get Over Excited, Me & The Farmer e Build, nel settembre del 1987, esce The People Who Grinned Themselves to Death che, nonostante alcune tensioni interne al gruppo, entra rapidamente nella top 10 della classifica. Pochi mesi dopo il gruppo si scioglierà non prendendo ma in considerazione ipotesi di reunion.







