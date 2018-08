Infortunio per Gino Paoli: annullati tutti i concerti fino al 15 settembre

Annullati, a causa di un infortunio, tutti gli impegni di Gino Paoli fino al 15 settembre prossimo. Lo rende noto il management dell’artista, al quale servirà «un periodo di riposo di alcune settimane».



Annullato dunque l’appuntamento di domani 9 agosto a Bagnoregio; non mancherà però Danilo Rea: appuntamento alle ore 21,30 a piazzale Biondini, ad accesso gratuito.



Cancellata anche la data di Sun&Sounds Festival di Grado, dove l’artista avrebbe dovuto esibirsi il 3 settembre.

Chi lo desidera potrà chiedere il rimborso entro il 30 agosto nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale. Nel caso di acquisti effettuati online o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Per altre informazioni è attivo l’indirizzo mail: info sunandsoundsfestival.it.

