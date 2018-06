Jan Lisiecki: «Con Pappano ogni concerto è magia»

Un fuoriclasse ventitreenne da cento concerti l'anno. Jan Lisiecki, giovane talento canadese di genitori polacchi, sarà sul palco di Santa Cecilia domani alle 19:30 con un suo cavallo di battaglia, il concerto n.2 per pianoforte di Fryderyk Chopin diretto da Antonio Pappano con l' Orchestra dell' Accademia Nazionale.



È una composizione che suona praticamente da quando era bambino, lui che ha cominciato a cinque anni a muovere le dita sulla tastiera e che a 13 si è affermato a livello internazionale registrando i concerti per pianoforte del musicista polacco proprio all'istituto Chopin, vincendo il premio della critica Diapason Découverte.



«Amo molto il secondo movimento - dice - è molto più profondo. Conosco benissimo la partitura, mia e dell'orchestra. Fa parte della mia vita. Si può immaginare come una sorta di danza tra il piano e l'orchestra». Alto, biondo, occhi azzurri, Lisiecki dice di non avere sogni a lunga scadenza. «Vivo la vita ogni giorno. I miei sogni sono le cose che sto facendo ora. Suonare con l'Orchestra di Santa Cecilia, magari registrare un concerto con loro».



Un fuoriclasse così giovane cosa risponde a chi considera la classica una musica per vecchi? «Il problema principale è che la gente deve essere preparata. Non è come andare a un concerto pop. È un evento serio. Si va anche per rilassarsi, ma la musica classica richiede impegno. Gli adulti vengono per abitudine, perché da tempo assistono ai concerti. Ma vengono anche molti giovani. Più vai e più hai voglia di andare. Una o due volte è troppo poco, andando spesso si colgono le differenze. Sono rimasto colpito quando una ragazzina di dieci anni mi ha detto che era venuta per caso e aveva voglia di tornare».



Il concerto romano all'Auditorium Parco della Musica - l'ultimo della Stagione Sinfonica, repliche venerdì 8 giugno alle 20:30 e sabato 9 alle 18 - prevede, oltre a Chopin, la sinfonia n, 40 K550 di Mozart e il concerto per orchestra di Lutoslawsky. «Non scelgo solo autori romantici - dice Lisiecki - Amo anche Bach e Mozart. Il mio pianoforte suona bene anche altri repertori. Quanto a Chopin, posso dire che suono senza fare riferimento a modelli della tradizione».



E il rapporto con Pappano? «Ogni volta con lui è magica - fa notare -. Tiene in considerazione ogni minimo passaggio della partitura. Ha ben chiaro come vuole strutturare l'intero pezzo. Per me è sempre un piacere suonare in Italia. Gli spettatori si entusiasmano, e io do il mio meglio perché la magia li coinvolga».



Il talentuoso pianista canadese parla polacco, ha il passaporto e la cittadinanza polacca ed è molto legato alla terra dei genitori. «Ho un rapporto stretto con la Polonia - spiega - ma sono nato e vivo in Canada. Certo, la scuola polacca è molto più concreta. Riconosco subito il modo di suonare di un pianista uscito dalla scuola polacca. In Canada non saprei. Se ci si fa caso gli artisti canadesi che emergono vengono associati agli Stati Uniti».



Affrontare l'impegno di cento concerti l'anno lascia poco tempo per altro. «Vado a qualche concerto jazz - dice confessando la preferenza per il sassofonista norvegese Jan Garbarek - quando qualcosa mi interessa seguo l'opera e la musica sinfonica. Credo di non essere mai stato ad un concerto pop». E se gli si chiede quando ha capito che la musica sarebbe stata la sua vita, ammette: «Non c'è mai stato quel momento. Ho cominciato ad esibirmi a dieci anni. Non avevo nemmeno il tempo di scendere dal piano che avevo un altro concerto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA