“Hendrix '68”, un libro sull'unico tour italiano di Jimi

È in libreria “Hendrix ‘68 - the italian experience” (Jaca Book, pp. 272, euro 35), il nuovo libro del giornalista e storico musicale Enzo Gentile e di Roberto Crema, dedicato a quella prima e unica volta in cui Jimi Hendrix e i suoi Experience (Noel Redding e Mitch Mitchell) vennero in tour in Italia, nel maggio 1968, a Milano, Roma e Bologna. Un tour di cui non esistono registrazioni audio e video ufficiali, ma solo il ricordo indelebile di chi è riuscito ad ascoltare dal vivo il «più grande chitarrista della storia del rock». È anche con questo spirito, per ricordare e documentare per chi non c’era, che, a 50 anni di distanza gli autori hanno “costruito” il volume, con foto inedite, testimonianze di decine di fortunati spettatori.



ricordare quelle emozioni nel libro sono, fra gli altri, Renzo Arbore, Dodi Battaglia, Ricky Gianco, Fabio Treves, Maurizio Vandelli e molti altri artisti. Al fianco delle loro testimonianze una selezione di articoli e riviste originali, biglietti e altre memorabilia, accompagnati da contributi che fanno emergere il contesto musicale dell’epoca, internazionale e italiano, insieme a quello politico e sociale di una stagione fondamentale non solo per la cultura. L’introduzione del volume è firmata da Carlo Verdone.



Il libro, in contemporanea, diventa anche una mostra, curata sempre da Gentile e Crema: dal 17 maggio al 3 giugno 2018, infatti, la Triennale di Milano ospiterà “Hey Jimi - The Italian Experience 1968”, con una selezione dei materiali raccolti nel libro. Enzo Gentile (Milano, 1955), giornalista e storico musicale, docente universitario, ha scritto per oltre cento tra quotidiani e riviste. Ha pubblicato una quindicina di libri, curato mostre, condotto programmi radio-televisivi, frequentato concerti e festival in tutto il mondo. E continua a farlo. Roberto Crema, collezionista hendrixiano, è fondatore e curatore del blog Jimihendrixitalia.blogspot e presidente dell’omonima associazione. Nel corso degli anni ha collaborato alla stesura di vari libri dedicati all’artista e nel 2014 ha realizzato il documentario “Jimi Hendrix, Bologna 26 maggio 1968”, presentato in anteprima al Biografilm Festival.

