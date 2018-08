Il 5 ottobre, Universal Music celebra l’apice della carriera solista di John Lennon con “Imagine - The Ultimate Collection”, il suo album più famoso in box set di sei dischi. Questa collezione di 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate, è stata autorizzata da Yoko Ono Lennon, che ne ha supervisionato la produzione e la direzione creativa. Attraverso quattro CD e due Blu-ray, questa edizione ampliata offre una varietà di esperienze di ascolto stimolanti e profonde. Dai nuovi Ultimate Mixes dell’iconico album, che svelano nuovi livelli di profondità sonora, definizione e chiarezza di queste canzoni senza tempo, fino ad arrivare ai Raw Studio Mixes che consentono all’ascoltatore di sentire le prime registrazioni di Lennon e della Plastic Ono Band, passando per il 5.1 Surround Sound mix ed un Quadrasonic Album Mix, con i quattro originali canali audio rimasterizzati in quadrifonia per la prima volta in quasi cinquant’anni.



Completano il percorso di ascolto demo inediti, rari outtake e frammetni isolati di canzoni, oltre al “The Evolution Documentary”, un esclusivo montaggio audio track-by-track che spiega nel dettaglio il percorso di ciascun brano, dal demo al master, passando per le prove, le registrazioni, l’ascolto dei nastri multi-traccia e persino le chiacchiere in studio. Per la sua natura, “Imagine - The Ultimate Collection” è in assoluto la migliore rappresentazione della carriera dell’artista al suo apice creativo e l’esperienza d’ascolto definitiva. “Imagine” sarà pubblicato in molteplici formati fisici e digitali, compresi una Deluxe Edition in 2 CD, una nuova versione in singolo CD, un doppio LP 180 grammi in vinile nero e un doppio LP180 grammi in vinile trasparente in edizione limitata. La versione digitale di “Ultimate Collection” comprenderà gli audio dei quattro CD, mentre la Deluxe e la Standard avranno anche gli equivalenti in digitale. «Imagine è stato originariamente realizzato con immenso amore e attenzione per i bambini di tutto il mondo. Spero che vi piaccia», dichiara Yoko Ono Lennon nella prefazione del libro di 120 pagine che accompagna il box set.

