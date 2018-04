Jovanotti sospende i concerti per un edema alle corde vocali. A rischio anche le date di Roma

Jovanotti annulla il concerto di oggi lunedì 16 aprile a Bologna. Il cantante è stato costretto per la prima volta a sospendere uno show a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del medico di Ravenna che lo ha visitato prevede tre giorni di silenzio assoluto per escludere ulteriori peggioramenti.





«Ciao amici di Bologna - ha scritto Jovanotti su Instagram - sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccoloalle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio toale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!».è atteso il 19 aprile a Roma per la prima delle dieci tappe in Capitale che - a questo punto non è da escludere - potrebbero essere a rischio.

