Khatia Buniatishvili, la pianista georgiana regina del web, giovedì a Santa Cecilia

Khatia Buniatishvili, la pianista georgiana regina del web che ha cominciato a suonare a 3 anni e a 6 ha fatto il suo primo concerto, approda per la prima volta a Santa Cecilia. L’ultimo appuntamento con i concerti estivi per la rassegna Roma Summer Fest (giovedì 26 luglio, Auditorium Parco della Musica, Cavea ore 21), rende omaggio a Čajkovskij, uno dei compositori russi più amati dell’Ottocento di cui l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Yu Long eseguirà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 interpretato dalla pianista Khatia Buniatishvili che il 14 luglio scorso si è esibita in un trionfante concerto sotto la Torre Eiffel di fronte a 150.000 spettatori.



Nata in Georgia trentuno anni fa, Khatia Buniatishvili ha debuttato giovanissima, conquistando una platea internazionale grazie a un mix di talento e avvenenza che la rendono tra le interpreti più seducenti della sua generazione. Nota al pubblico non solo dei palcoscenici classici, anche grazie allo sconfinamento rock per la collaborazione all’album dei Coldplay “A Head Full Of Dreams”, Buniatishvili è anche una star del web, dove i suoi video contano milioni di visualizzazioni di entusiasti fan, pur restando allo stesso tempo interprete apprezzata del repertorio romantico e delle pagine virtuosistiche di autori come Liszt e Rachmaninov. Nella seconda parte del programma sarà possibile ascoltare la Sinfonia n. 1 “Il Titano” di Mahler, monumentale capolavoro del sinfonismo tedesco della fine dell’Ottocento.





