Rock in Roma, esordio bagnato: Killers a metà e poco pubblico

di Costanza Ignazzi

Si è aperta sotto la pioggia l'edizione 2018 di Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle, dove ieri qualche migliaio di fan si sono riuniti per il ritorno nella Capitale dei The Killers. L'ultimo album di Brandon Flowers e compagni, Wonderful Wonderful, risale a circa un anno fa. Nel frattempo la band ha perso qualche pezzo, il bassista Mark Stoermer e il chitarrista Dave Keuning, entrambi in pausa di riflessione. Così come in pausa sembrano essere i seguaci romani della band di Las Vegas, poco numerosi e poco convinti.



La scaletta è breve ma intensa: dopo The Man, sotto un'ondata di coriandoli rosa arrivano i successi più popolari, Somebody told me e Spaceman, ma anche Human in versione remixata. Delirio per i successi degli esordi: All these things that I've done e Read My mind. Flowers, aveva promesso all'inizio del tour mondiale sudore e sangue: capelli impomatati e total black hollywoodiano, esordisce con un romanesco Che se dice?. Intanto piove, ma il palco continua a proiettare cowboy in versione fluo e luci viola, in pieno stile californiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA