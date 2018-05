La musica invade Milano e Torino: è MiTo

È dedicata alla danza la prossima edizione del festival MiTo Settembre Musica che per il dodicesimo anno unisce Milano e Torino nel segno della grande musica, dal 3 al 19 settembre. Per Torino si tratta invece della 41/a edizione di Settembre Musica. Lo spirito è quello di sempre, fin dalle origini: diffondere la musica di qualità a tutte le fasce di pubblico e in tanti luoghi della città, non solo nei templi consacrati della musica.



In tutto sono 125 concerti, 63 a Torino e 62 a Milano. La novità, quest'anno, è che molti concerti un tempo gratuiti saranno a pagamento. Ad eccezione di quelli nelle Chiese, che restano a ingresso libero, per assistere agli altri saranno necessari dai 3 ai 5 euro, che diventano 25-30 euro per i concerti delle grandi orchestre, al Regio di Torino o alla Scala di Milano.



«È sempre fonte di orgoglio per noi offrire un cartellone di questa qualità a prezzi così popolari, stiamo parlando di concerti-eventi alla Scala a 30 euro», osserva la presidente Anna Gastel, nella conferenza stampa congiunta nelle sedi Rai dei due capoluogo. «Io e il sindaco di Milano Beppe Sala abbiamo scelto questi luoghi - ha spiegato la sindaca di Torino, Chiara Appendino - per sottolineare il valore del servizio pubblico e la volontà di sviluppare rapporti più stretti con la Rai. Con Sala abbiamo anche avanzato la richiesta al Fus, nel gennaio scorso, di un riconoscimento che ci porti i fondi necessari per rendere questo straordinario festival sempre più internazionale. Dovremmo ricevere una risposta entro giugno. Anche per questo abbiamo messo i biglietti a pagamento, condizione per ricevere i fondi».



«Torino e Milano ogni tanto entrano in competizione - ha scherzato da Milano il sindaco Sala - ma MiTo dimostra quali importanti risultati possiamo raggiungere quando uniamo le forze. Questo festival ha davvero un grande valore per la sua vocazione nella divulgazione della musica a tutti». Il direttore Nicola Campogrande ha poi spiegato come la danza e il movimento siano intrinsechi alla musica «basta pensare al gesto del direttore d'orchestra e al movimento degli strumenti».



«Non stupisce quindi - ha aggiunto - che la danza sia sempre stata fonte di ispirazione per i compositori. La danza è una musica che si vede e questo festival vuole ripercorrere la storia del rapporto tra queste due arti, come dimostrano il concerto iniziale, al Regio di Torino “L'uccello di fuoco” di Stravinsky, e l'ultimo all'Auditorium Rai, “Altre danze”, con la la prima esecuzione in Italia “Azul” di Osvaldo Golijov». Quest'anno il festival dura 17 giorni, due in meno dell'anno scorso, e ha un budget di 4 milioni, di cui 2 milioni e 100.000 coperti da Milano.

