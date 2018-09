Spedicato dei Negramaro in ospedale, Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico

di Ilaria MARINACI

Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, si trovano al Fazzi di Lecce, dove il giovane - dopo aver accusato un malore questa mattina - è ricoverato per una grave emorragia cerebrale. Intanto il cantante Giuliano Sangiorgi appena saputo della notizia, ha prenotato il primo volo da Roma, dove si trovava, per stare accanto all'amico.



