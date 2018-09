Lele dei Negramaro in ospedale, il tastierista Andrea Mariano: «Possiamo solo aspettare»

Preoccupazione e tensione per tutti i membri dei Negramaro dopo che il chitarrista Emanuele Spedicato è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale.



«Siamo un pò 'travagliatì in questo momento, quindi sinceramente non me la sento neanche di rispondere alle sue domande. Non sappiamo come si evolverà questa cosa...», ha dichiarato il tastierista dei Negramaro, Andrea Mariano. In ospedale «stiamo arrivando un pò tutti - spiega Mariano - ma neanche noi sappiamo nulla oltre a quello che già si sa. Bisogna aspettare un pò».



