Andrea Bocelli a Lajatico (Pisa) per il Teatro del Silenzio: domani replica “Andrea Chénier”

Le colline dell'Alta Valdera come quinte naturali che stupiscono gli spettatori almeno quanto la voce di Andrea Bocelli che a Lajatico (Pisa), piccolo centro dov'è nato ed è amatissimo, è tornato a casa anche artisticamente portando in scena l'opera “Andrea Chénier” di Umberto Giordano che è il suo titolo preferito. In una delle zone più belle della Toscana, migliaia di spettatori sabato hanno gremito le poltrone e le tribune della prima delle due serate evento (sold out da settimane) che costituiscono il cuore della tredicesima edizione del Teatro del Silenzio. Domani, lunedì 30 luglio, si replica.



Il tenore è arrivato in elicottero poco più di un'ora prima dell'inizio. Il velivolo è atterrato nel retropalco e poi ha volteggiato per alcuni minuti sulle teste degli spettatori (moltissimi gli stranieri) che gremivano questo anfiteatro naturale. Un posto unico che ogni anno regala al pubblico rappresentazioni irripetibili. Bocelli canta accompagnato dall'orchestra sinfonica nazionale della Repubblica Ceca, diretta da Steven Mercurio, con la regia di Stefano Trespidi, vestendo i panni del poeta francese André Chénier al quale l'opera di Umberto Giordano è ispirata. In una partitura costellata di potenti effetti e di melodie celeberrime (da “Un dì all'azzurro spazio” a “Come un bel dì di maggio”), gli avvenimenti si susseguono lasciando senza respiro. La storia guarda con occhi disincantati alla Rivoluzione francese dove gli ideali di liberté, egalité, fraternité non sono stati messi in pratica. Resta l'amore, che condurrà i protagonisti alla tragica decisione di morire insieme.

