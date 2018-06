Porta di Roma, da Max Giusti a Ron: ecco la rassegna Live 2018

Svelato il programma completo della rassegna "Live 2018" della galleria commerciale Porta di Roma, uno degli eventi più attesi dell’Estate romana. Tredici serate che vedranno alternarsi sul palco cantanti e artisti di cabaret. Ad inaugurare la rassegna ci penserà Max Giusti che, il 1 luglio alle ore 21, coinvolgerà il pubblico con il suo spettacolo fatto di personaggi, gag e tante risate.



Il 6 luglio sarà protagonista Michele Bravi che inaugurerà la sezione cantanti con le sue dolci melodie che lo hanno fatto diventare uno dei più importanti talenti della musica leggera italiana, molto amato soprattutto dal pubblico giovanile. L'8 luglio, la seconda serata dedicata al cabaret con la performance di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, uno dei personaggi più noti ed apprezzati della trasmissione televisiva Colorado.



Appuntamento da non perdere il 13 luglio. Sul palco della galleria commerciale Porta di Roma salirà, infatti, uno dei più grande rappresentanti della storia della musica italiana. È Ron che delizierà il pubblico con i suoi più grandi successi e in particolare con un concerto dedicato all’amico storico Lucio Dalla. Sempre dedicata alla musica la serata del 14 luglio con l’esibizione del duo Marcello Cirillo & Demo Morselli che con un’orchestra composta da ben 14 elementi, porteranno sul palco del Live 2018 il loro “Hit Parade tour”, un viaggio fra le canzoni più belle nazionali e internazionali .



Ancora una coppia protagonista il 15 luglio. Loro sono i “mitici” Pablo e Pedro, volti storici della trasmissione televisiva “Zelig” che proporranno al grande pubblico tutti gli sketch più esilaranti del loro repertorio Serata all’insegna del ballo popolare e della tradizione quella del 20 luglio. A far divertire il pubblico ci penserà l’Orchestra Popolare - La Notte della Taranta che già lo scorso anno hanno entusiasmato il pubblico di Porta di Roma Protagonista la musica d’autore la serata del 21 luglio. Sul palco Giuliano Palma, già frontman dei Casino Royale e uno degli esponenti di spicca della musica soul italiana, interprete, tra gli altri, della hit “Messico e Nuvole”.



Il 22 luglio tornano le risate assicurate. A garantirle sarà lo show di Antonello Costa in un mix di gag, imitazioni e scene esilaranti Ancora musica il 27 luglio con l'esibizione di Sal Da Vinci, uno dei maggiori interpreti della canzone partenopea. Appuntamento con la musica internazionale per il 28 luglio. Direttamente da Cuba approdano sul palco della galleria commerciale Porta di Roma, il Grupo Compay Segundo resi celebri dal regista Wim Wenders nel suo Buena Vista Social Club. Un partenopeo doc per il gran finale della rassegna Live 2018 previsto per il 29 luglio. Protagonista Biagio Izzo e la sua simpatia travolgente che gli hanno permesso di diventare uno dei volti più popolari del grande schermo e delle ultime commedie all'italiana. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e l’ingresso è, come ogni anno, rigorosamente gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA