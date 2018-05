Lo Stato Sociale, nuovo singolo e video (radio e piattaforme digitali)

E' in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Facile”, il nuovo singolo e video de Lo Stato Sociale tratto da Primati, in un'inedita versione cantata esclusivamente dai ragazzi della band. Facile parla di stare bene con una persona. Parla di prendere il meglio da chi ti sta accanto, è una canzone che racconta come insieme la vita possa diventare improvvisamente più leggera, senza mai diventare superficiale o priva di significati.



Nella canzone l'altro è visto come una possibilità di libertà; come un luogo di protezione in cui è possibile essere fragili senza che sia una cosa negativa. «L'idea del video è di fare festa perché insieme si sta bene; ci si diverte, si risolvono i problemi e la vita è più facile. Il senso del pezzo è questo, non è una canzone d'amore, o almeno, non è solo una canzone d'amore. Il "con te" del ritornello è riferito alla collettività, agli altri, in un senso non esclusivamente romantico» racconta la band.

