Lp, annullato il concerto del 26 giugno a Roma

A causa della cancellazione del volo Los Angeles - Roma, LP e la sua band non riusciranno ad arrivare a Roma in tempo per l'esibizione prevista per la sera di oggi, 26 giugno, alla Cavea Auditorium Parco della Musica.



Il concerto è pertanto momentaneamente annullato, nelle prossime ore verrà discussa la possibilità di recuperarlo. Saranno comunicate anche le modalità di rimborso per coloro che lo richiederanno.

