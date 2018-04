Luca Carboni, esce il singolo Una grande festa: anticipa il nuovo album Sputnik

Il 27 aprile arriva in tutte le radio, in streaming e digital download “Una grande festa”, il singolo di Luca Carboni che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti “Sputnik” (Sony Music). Insieme al brano sarà disponibile anche il pre-order di “Sputnik” su iTunes e Amazon. “Una grande festa” fin dal primo ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Luca Carboni, artista che sin dalla fine degli anni ‘80 ha spostato i confini del pop con canzoni rimaste indelebili nell’immaginario italiano.



Un travolgente ed ironico inno estivo. Il nuovo progetto discografico arriva dopo lo straordinario successo del precedente disco “Pop-Up” con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell’airplay radiofonico. Nella tracklist di “Sputnik”, dopo “Una Grande festa”, gli inediti “Amore Digitale”, “Io Non Voglio”, “Ogni Cosa Che Tu Guardi”, “I Film D’Amore”, “L’Alba”, “Prima di partire” e “Sputnik”. L’ album uscirà anche in vinile e, da ottobre, sarà pure un tour nei club, che partirà il 12 ottobre dal Vox di Nonantola (MO) per poi toccare: il 13 ottobre il Vidia di Cesena, il 16 ottobre l’Estragon di Bologna, il 18 ottobre il Gran Teatro Geox di Padova, il 20 ottobre il Concordia di Torino (Venaria), il 22 ottobre l’Obihall di Firenze, il 23 ottobre l’Afterlife di Perugia, il 25 ottobre il Demodè di Bari (Modugno), il 26 ottobre la Casa della Musica di Napoli, il 28 ottobre l’Atlantico Live di Roma, il 29 ottobre il Fabrique di Milano, il 31 ottobre il Teatro Politeama di Genova, il 3 novembre il Gran Teatro Morato di Brescia e il 4 novembre il Campus Industry di Parma. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da domani venerdì 27 aprile alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

