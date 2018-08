Mick Jagger e Carly Simon, ritrovato un duetto inciso nel 1972: il nastro era andato perduto

Si dovrebbe intitolare “Fragile”, o almeno così sostengono i fan dei Rolling Stones sul web. Quel che invece appare certo, secondo quanto riporta la Associated Press, è che si tratta di un duetto tra Mick Jagger e Carly Simon, considerato perduto più di 45 anni fa. La canzone, mai riprodotta in pubblico, dovrebbe essere stata incisa nel 1972. Ora è tornata alla luce, registrata su un nastro di proprietà del collezionista dei Rolling Stones, Matt Lee. Il pezzo - ne sono stati diffusi solamente 25 secondi - è una lenta ballata d’amore, accompagnata esclusivamente da un pianoforte con un giro di accordi che ricorda vagamente “Imagine” di John Lennon, uscita nel 1971.



Carly Simon, 24 album e diversi Grammy Awards all’attivo, aveva citato il duetto in un’intervista con la rivista Rolling Stone, spiegando che il nastro della registrazione era irrimediabilmente andato perduto. «Abbiamo suonato il piano entrambi, per circa un’ora - spiegava nell’intervista pubblicata a novembre del 2016, mentre le tornava alla memoria un passaggio del pezzo - Funny, funny, funny, funny, funny, How love can make you cry», in fondo è divertente come l’amore possa farti piangere. Un passaggio che si riesce a ritrovare nella registrazione scovata da Lee, con la differenza che Jagger e Simon sembrano cantare “change” invece di “cry”, cambiare e non piangere. I due hanno continuato a collaborare durante il 1972, con il frontman dei Rolling Stones che ha registrato cori e vocalizzazioni su uno dei pezzi di maggior successo di Carly Simon, “Yoùre So Vain”, incluso nel terzo album della cantautrice statunitense, ‘No Secrets’. Il titolo ‘Yoùre So Vain’, sei così vanitoso, ha fatto pensare per un lungo periodo che lo stesso Jagger fosse il protagonista del pezzo, ma l’autrice ha sempre negato.



Il collezionista Matt Lee, imprenditore che vive a Londra, si è rifiutato di rivelare la provenienza del nastro, ma ne ha concesso una copia digitale alla rivista Rolling Stone. «Non certo per soldi - ha spiegato - ma perché mi hanno promesso di farla arrivare a Carly Simon».

