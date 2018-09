MiTo: cantanti professionisti e pubblico insieme per la festa dei cori a Milano e Torino

Fra gli appuntamenti più attesi e caratterizzanti di MITO SettembreMusica c’è il Giorno dei cori: punto fermo anche nella programmazione 2018, in calendario sabato 8 settembre a Milano e domenica 9 settembre a Torino.



Cantare in coro fa bene al cuore e alla mente, come ama ripetere il direttore artistico Nicola Campogrande, e la proposta si delinea di anno in anno con novità legate ai programmi e ai partecipanti. Nel 2018 i cori sono quindici, non solo italiani, e distribuiti in dieci concerti pomeridiani a Milano e a Torino, nelle chiese, nei teatri e nei conservatori. A fine giornata, tutti i coristi si raduneranno per cantare insieme alla cittadinanza, al Coro Giovanile Italiano diretto da Gary Graden, specializzato nella direzione di grandi masse corali, e con Loris Di Leo al pianoforte, per MITO Open Singing.



La serata è programmata in due nuove sedi: nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano (sabato 8 settembre, ore 21) e alle Officine Grandi Riparazioni di Torino (domenica 9 settembre, ore 21), dove saranno distribuiti gratuitamente i fascicoli con le partiture in programma: alcuni “grandi classici”, come pagine corali di Mozart, Bach e Verdi, ma anche inserti dal repertorio tradizionale, pop e gospel.



Un’occasione unica in Italia che, attraverso la forza di aggregazione del cantare insieme, rappresenta un momento intenso di condivisione fra il pubblico, i musicisti e gli appassionati, come solo il canto corale sa creare.



Protagonisti dei concerti a Milano di sabato 8 settembre sono: Coro Giovanile Italiano, Coro Femminile Enjoy di Ceriano Laghetto, Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ensemble Vocale Calycanthus di Parabiago, Coro Anthem di Monza, Coro Dalakopen di Legnano, Coro Giovanile Toscano, Coro da Camera Sine Nomine Città di Varese, Coro Musicanova di Roma, Coro Nuova Armonia di San Bernardino di Chiari, Coro Calicantus di Locarno, Società Corale Euridice di Bologna, Coro Giovanile Piemontese, Gruppo Vocale Terzo Suono di Rivolta d’Adda, Ensemble Libercantus di Perugia.



Protagonisti dei concerti a Torino di domenica 9 settembre sono: Corale Roberto Goitre di Torino, Coro Calicantus di Locarno, Coro Vox Viva di Torino, Coro Artemusica di Valperga, Coro La Rupe di Quincinetto, Coro Polifonico di Aosta, Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ensemble Vocale Hasta Madrigalis di Asti, Ensemble Libercantus di Perugia, VocInNote di Torino, Coro Giovanile Toscano, Les Notes Fleuries du Grand Paradis di Sarre, Coro Musicanova di Roma, Coro da Camera di Torino, Giovani Cantori di Torino.

