Molestie, maestro licenziato per molestie: i legali di Gatti pronti a combattere

di Simona Antonucci

«Il maestro Daniele Gatti è il sacrificio offerto sull’altare dell’immagine?». La stampa olandese, e in particolare il Trouw, tra i più autorevoli quotidiani del Paese, si interroga sul licenziamento in tronco del direttore d’orchestra milanese legato dal 2016 al Royal Concertgebouw di Amsterdam.



In assenza di procedimenti giudiziari, un taglio netto, pochi giorni dopo la pubblicazione sul Washington Post, il 26 giugno scorso, dell’intervista a due cantanti, Alicia Berneche e Jeanne-Michèle Charbonette, che, facendo riferimento a fatti accaduti negli anni Novanta, lo accusano di molestie. L’orchestra di Amsterdam, che aveva guadagnato tempo per «approfondire» il caso, ha poi preso il provvedimento con effetto immediato, licenziando e sostituendo Gatti con altri direttori in tutte le date dei concerti già in cartellone.



«Dopo quell’articolo, diverse musiciste dell’orchestra hanno denunciato comportamenti inappropriati di Gatti», che «hanno portato a un danno irreparabile tra l’orchestra e il conduttore», ha scritto l’istituzione, scatenando scalpore nel mondo della musica classica, travolto dagli acuti di #MeToo.



Una motivazione non circostanziata», ribadisce l’avvocato Alberto Borbon che da Torino segue il caso. Daniele Gatti, 57 anni, salito sul podio delle più importanti orchestre al mondo, dal Covent Garden a Bayreuth, proprio a giugno aveva avuto il rinnovo del contratto olandese con una sorta di “upgrade”, trasformato quindi in un “evergreen”, a tempo indeterminato. Un tipo di legame che l’istituzione olandese concede soltanto dopo tante verifiche. E, infatti, il consiglio, dopo aver testato per due anni il rapporto tra il musicista e i suoi professori, ha rinnovato l’impegno, rilanciandolo in un futuro pieno di impegni, compresa la prestigiosa, anche da un punto di vista strettamente economico, tournée negli Stati Uniti.



Che cosa può essere successo nei 15 giorni che intercorrono tra la sigla e l’articolo da ribaltare e annullare due stagioni di esibizioni e successi? Che l’outing delle artiste americane abbia dato coraggio ai colleghi olandesi? Che il timore dello scandalo possa avere ripercussioni negative sull’andamento dei concerti oltre confine? O che ci siano nuove notizie a far tremare i musicisti come corde di violino?



L’avvocato Borbon, incaricato di intraprendere eventuali azioni qualora la campagna diffamatoria nei confronti di Gatti dovesse continuare, ha inviato ai vertici del Concertgebouw la richiesta di esaminare la documentazione, ma al momento non ha ricevuto risposta. Si valuta nel frattempo l’ipotesi di contrastare il provvedimento.



Intanto l’accordo tra il maestro Gatti e il teatro dell’Opera di Roma, che riguarda le inaugurazioni di quattro stagioni, resta invariato: dopo aver diretto “Tristano e Isotta” nel 2016 e “La Damnation de Faust” nel 2017, il maestro nel prossimo dicembre salirà sul podio per “Rigoletto” e l’anno successivo per un altro titolo verdiano. Così come al momento resta inamovibile l’impegno con l’Accademia di Santa Cecilia dove a maggio prossimo dirigerà Brahms.

