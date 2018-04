Molestie sessuali: la Met Opera Radio cancella le registrazioni di Levine

Nuovo passo nella disputa tra James Levine e il Metropolitan di New York. Secondo quanto riferisce la stampa d'Oltreoceano, la Met Opera Radio, emittente radiofonica del prestigioso teatro, avrebbe deciso di non trasmettere le registrazioni del celebre direttore d'orchestra, accusato di molestie sessuali e per questo licenziato il 12 marzo scorso.



Una querelle proseguita tre giorni dopo con la citazione in giudizio del Met da parte di Levine, per violazione di contratto e diffamazione, il quale chiede al teatro newyorchese un risarcimento di 5,8 milioni di dollari.



E mentre il 74enne maestro e la prestigiosa Opera House newyorchese parlano attraverso i loro avvocati, la decisione di bandire le registrazioni di Levine dalla radio del Met - che trasmette 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tutti i documenti sonori del teatro - sostituendole con incisioni degli anni '30, '40 e '50, avrebbe causato indirettamente il bando di grandi artisti presenti in quelle registrazioni: da Placido Domingo a Jessye Norman, Hildegard Beherens, Luciano Pavarotti, Shirley Verrett, Grace Bumbry, e tante altre grandi voci che hanno cantato sotto la bacchetta di Levine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA