Caetano Veloso torna in Italia dal 13 al 21 luglio: sul palco con i figli Moreno, Tom e Zeca

Caetano Veloso torna in Italia a luglio e per la prima volta sarà sul palco con i figli Moreno, Tom e Zeca . Il tour “Ofertorio”, dal 13 al 21 luglio, dice l'artista «è nato dal mio desiderio di trasmettere felicità». Lo spettacolo sarà in versione acustica, dimensione naturale di Caetano Veloso: il massimo esponente del Tropicalismo, accompagnato dai figli, condurrà le melodie suonando la sua chitarra e incantando il pubblico con il suo inconfondibile timbro vocale. Il cantautore brasiliano, reduce dall’esibizione all’Eurovision Song Contest con il portoghese Salvador Sobral, vincitore della precedente edizione, porta sul palco le peculiarità della sua famiglia per la prima volta in un unico spettacolo. Il quartetto Veloso eseguirà i grandi successi del repertorio del cantautore, come “Reconvexo”, “O Leãozinho”, “Un canto de afoxé para o bloco do Ilê” e “Sertão”, oltre alle composizioni di Moreno Veloso e degli altri due figli più piccoli.



Queste le date: il quartetto il 13 luglio sarà a Pavia, nella Corte del Castello Visconteo, il 15 a Perugia per Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana, il 17 a Roccelletta di Borgia (Cz) alle Armonie d’Arte Festival e Fatti di Musica nel Parco Archeologico Scolacium, e infine sabato 21 luglio a Roma nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica in viale Pietro de Coubertin.



«Ho sempre desiderato fare musica con i miei figli in concerto – ha raccontato Caetano Veloso - Da quando sono piccoli ho sempre amato stargli vicino. Ognuno ha le sue particolarità. Ho sempre cantato per farli dormire. Seguendo percorsi diversi, tutti si sono avvicinati alla musica in un momento della loro vita. Questo sarà uno show per famiglie, nato dal mio desiderio di trasmettere felicità. Avere dei figli è la cosa più importante nella mia vita adulta. Quello che ho imparato dalla nascita di Moreno - e confermato con gli arrivi di Zeca e Tom - non ha un nome e non ha un prezzo. Credo, veramente, che la nostra non sia una famiglia di musicisti qualunque: c’è un carattere genetico dedicato alla musica».



Caetano Veloso è uno dei più popolari e autorevoli cantautori sudamericani. Tra i fondatori del Tropicalismo, ha saputo coniugare la tradizione musicale del Brasile con le sonorità pop e rock, rendendo la sua musica un fenomeno planetario. Attraversando la storia del Brasile, Caetano Veloso ha vinto importanti riconoscimenti tra cui nove “Latin Grammy Award”, due “Grammy Award” e il “Latin Recording Academy Person of the Year”. Con più di cinquanta album all’attivo, vanta importanti collaborazioni anche in ambito cinematografico tra cui “Parla con lei” di Pedro Almodóvar, “Frida” di Julie Taymor e “Eros” di Michelangelo Antonioni.

