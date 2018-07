Musicisti di tutto il mondo ad Arcidosso dal 12 luglio al 6 agosto per Clazz, il festival tra classica e jazz

Scambio culturale e contaminazioni all'insegna della musica: ad Arcidosso in provincia di Grosseto tutto pronto per Clazz, il festival internazionale che dal 12 luglio al 6 agosto porta sul Monte Amiata un numero incredibile di musicisti provenienti da varie parti del mondo. Musica classica e musica jazz sono la colonna sonora di tre settimane in cui il borgo toscano si trasforma in un vero laboratorio musicale. Nel piccolo centro arrivano oltre 20 strumentisti affermati a livello internazionale per tenere altrettante master class dedicate a giovani musicisti che arrivano da ogni parte del mondo. Quasi 100 gli studenti attesi in paese, per un percorso che viene arricchito da esibizioni uniche che animano teatri e piazze del centro storico dando vita a una rassegna di concerti ad ingresso gratuito.



Due i cartelloni, uno dedicato alla musica classica, l'altro al jazz. Si comincia con la classica per una stagione che prende il via il 13 luglio con il Quartet San Francisco che eseguirà un programma con musiche di Lipsky, Cohen, Sollima, e Gershwin. La musica da camera di Johannes Brahms sarà protagonista dell'appuntamento del 16 luglio mentre il 17 tre pianisti daranno vita ad un vero e proprio Piano Party. Blues, danze e romanticismo è il titolo dello spettacolo del 21 mentre il 22 gran finale della stagione classica con la Clazz Chamber Orchestra diretta da Andrzej Grabiec, che proporrà musiche di Gounod, Lieuwen, Grieg, Sarasate, Vivaldi, Wieniawski, Mozart.



E dopo la musica classica Clazz subentra l'anima jazz: si comincia il 29 luglio con Il mondo di Clazz, viaggio alla scoperta dei suoni del mondo da Cuba all'India. Il 31 luglio Jazz Jam presso il Wish Pub mentre il 3 agosto da Jeremy Cohen a Charles Mingus si sogna con Blues e Oltre. Gli studenti di jazz saranno protagonisti con un grande concerto che il 4 agosto li vedrà impegnati con un programma che prevede l'esecuzione di standard jazz, manouche, latin jazz, e blues Il 5 agosto invece Jazz Session Finale con la Clazz Chamber Orchestra diretta da Crispin Campbell. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.





